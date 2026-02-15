Imaginile bucuriei! Cristi Chivu nu s-a mai abținut, după golul care a decis „thriller-ul” cu Juventus - Antena Sport

Cristi Chivu a obținut un succes uriaș în lupta la titlu din Serie A, reușind să își ia revanșa în fața lui Juventus Torino. Disputa de pe ”Meazza” a fost similară cu partida tur din multe puncte de vedere, dar au existat și momente controversate.

După ce polonezul Piotr Zielinski a dat lovitura de grație pentru gazde, tehnicianul român nu s-a mai abținut și a sprintat în zona în care se aflau jucătorii săi pentru a celebra golul.

Cristi Chivu a sprintat pentru a se bucura cu jucătorii săi

Inter – Juventus a fost un adevărat „thriller”, partida fiind presărată cu momente dramatice, dar și cu erori mari de arbitraj. Oaspeții au rămas în inferioritate numerică în prima repriză, după ce Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaș galben pentru un fault inexistent.

După pauză, tehnicianul român a fost inspirat și l-a introdus în teren pe Pio Esposito, care a dus rapid scorul la 2-1. Juventus a egalat în 10 oameni, dar echipa lui Chivu a dat lovitura de grație prin Zielinski.

Deși de cele mai multe ori a fost reținut, de această dată, antrenorul lui Inter a dat frâu liber emoțiilor și a sprintat în zona de la colțul terenului pentru a celebra alături de jucători, dar și de ceilalți din staff.