Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Imaginile bucuriei! Cristi Chivu nu s-a mai abținut, după golul care a decis „thriller-ul” cu Juventus - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Imaginile bucuriei! Cristi Chivu nu s-a mai abținut, după golul care a decis „thriller-ul” cu Juventus

Imaginile bucuriei! Cristi Chivu nu s-a mai abținut, după golul care a decis „thriller-ul” cu Juventus

Daniel Işvanca Publicat: 15 februarie 2026, 0:03

Comentarii
Imaginile bucuriei! Cristi Chivu nu s-a mai abținut, după golul care a decis thriller-ul” cu Juventus

Captură din Inter - Juventus / CBS Sports

Cristi Chivu a obținut un succes uriaș în lupta la titlu din Serie A, reușind să își ia revanșa în fața lui Juventus Torino. Disputa de pe ”Meazza” a fost similară cu partida tur din multe puncte de vedere, dar au existat și momente controversate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce polonezul Piotr Zielinski a dat lovitura de grație pentru gazde, tehnicianul român nu s-a mai abținut și a sprintat în zona în care se aflau jucătorii săi pentru a celebra golul.

Cristi Chivu a sprintat pentru a se bucura cu jucătorii săi

Inter – Juventus a fost un adevărat „thriller”, partida fiind presărată cu momente dramatice, dar și cu erori mari de arbitraj. Oaspeții au rămas în inferioritate numerică în prima repriză, după ce Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaș galben pentru un fault inexistent.

După pauză, tehnicianul român a fost inspirat și l-a introdus în teren pe Pio Esposito, care a dus rapid scorul la 2-1. Juventus a egalat în 10 oameni, dar echipa lui Chivu a dat lovitura de grație prin Zielinski.

Deși de cele mai multe ori a fost reținut, de această dată, antrenorul lui Inter a dat frâu liber emoțiilor și a sprintat în zona de la colțul terenului pentru a celebra alături de jucători, dar și de ceilalți din staff.

Reclamă
Reclamă

Vezi AICI imaginile cu tehnicianul Cristi Chivu

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Observator
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Ce s-a întâmplat cu Florentin Petre și Cătălin Hîldan, înainte de Dinamo – Rapid: “Borcea a trimis televiziunile!”
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu Florentin Petre și Cătălin Hîldan, înainte de Dinamo – Rapid: “Borcea a trimis televiziunile!”
0:26
Ce s-a întâmplat pe teren, după Inter – Juventus 3-2. Cristi Chivu, în prim plan
0:25
VIDEOLuciano Spalleti și Chiellini au explodat, după Inter – Juventus 3-2. Război pe tunelul spre vestiare cu arbitrul
23:55 14 feb.
Real Madrid – Real Sociedad 4-1. „Los blancos” urcă pe locul 1 în La Liga
23:41 14 feb.
Inter – Juventus 3-2. Cristi Chivu, victorie uriașă într-un derby nebun cu o eliminare, un autogol și gol în minutul 90
23:07 14 feb.
Italienii au reacționat imediat după eliminarea eronată a lui Kalulu din Inter – Juventus: „O decizie șocantă”
22:51 14 feb.
Moment controversat în Inter – Juventus. „Bătrâna Doamnă”, în inferioritate numerică după o decizie contestată a arbitrului
Vezi toate știrile
1 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 2 Marius Lăcătuş şi-a anunţat oficial retragerea: “Am şi eu o vârstă, nu-mi mai arde” 3 Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei 4 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 5 LPF, cerere directă către Vassaras după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil: “Vă solicit public” 6 AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv
Citește și
Cele mai citite
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”