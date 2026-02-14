Real Madrid - Real Sociedad 4-1. „Los blancos” urcă pe locul 1 în La Liga - Antena Sport

Fără Kylian Mbappe pe teren, Real Madrid a obținut sâmbătă seară o victorie clară contra celor de la Real Sociedad, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 24 din La Liga.
Formația antrenată de Alvaro Arbeloa pune prin acest succes o presiune mare pe rivala Barcelona, asta după ce „los blancos” au urcat pe prima poziție în clasament.
Real Madrid a depășit rivala Barcelona
Real Madrid a făcut spectacol pe ”Bernabeu” în duelul cu Real Sociedad, reușind să se impună cu scorul de 4-1 în acest joc. Echipa lui Alvaro Arbeloa a găsit drumul spre succes și în absența lui Kylian Mbappe.
Gonzalo Garcia a deschis scorul (min. 5) din centrarea lui Trent Alexander-Arnold, dar oaspeții au egalat dintr-un penalty executat de Oyarzabal (min 21.)
Până la pauză, Real a mai punctat de două ori, prin Vinicius Junior (min. 25) și Fede Valverde (min. 31). Scorul final a fost stabilit după pauză, când Vinicius a punctat a doua oară, tot dintr-un penalty (min. 48).
Cu această victorie, Real Madrid a urcat pe locul 1 în campionatul Spaniei. Presiunea este acum pe Barcelona, care va juca luni în deplasare la rivala Girona.
