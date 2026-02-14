Italienii au reacționat imediat după eliminarea eronată a lui Kalulu din Inter - Juventus: „O decizie șocantă” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Italienii au reacționat imediat după eliminarea eronată a lui Kalulu din Inter – Juventus: „O decizie șocantă”

Daniel Işvanca Publicat: 14 februarie 2026, 23:07

Cadru din Inter - Juventus / Profimedia

Inter Milano – Juventus Torino este capul de afiș al rundei din Serie A, iar partida care se dispută pe ”Giuseppe Meazza” este una cât se poate de „încinsă”.

În prima repriză a jocului s-au marcat două goluri, iar oaspeții au rămas în inferioritate numerică, după ce francezul Pierre Kalulu a fost eliminat.

Italienii au reacționat după ce Pierre Kalulu a văzut roșu în Inter – Juventus

Centralul Federico La Penna a greșit incredibil în prima repriză a partidei dintre Inter și Juventus, când i-a acordat al doilea cartonaș galben lui Pierre Kalulu, pentru un fault inexistent.

Pentru că a fost vorba de al doilea avertisment, VAR nu a putut interveni, în ciuda protestelor vehemente a jucătorilor lui Luciano Spalletti. Presa din Italia a reacționat imediat și a „condamnat” decizia uluitoare de arbitraj.

„Este o decizie șocantă, Kalulu nu a intrat în contact cu Bastoni, dar nu poți apela la VAR pentru un al doilea cartonaș galben. Oh, este atât de dur! De fapt, nu atât de dur, cât pur și simplu greșit.

Kalulu nu poate apela la VAR pentru că este al doilea cartonaș galben, dar a fost o simulare evidentă din partea lui Bastoni. Nu a existat niciun contact”, au scris cei de la football-italia.net.

