Ce s-a întâmplat pe teren, după Inter - Juventus 3-2. Cristi Chivu, în prim plan - Antena Sport

Cristi Chivu a obținut o victorie uriașă, după ce Inter a învins-o cu 3-2 pe Juventus, în etapa a 25-a din Serie A. Antrenorul român a reușit să câștige primul mare derby, de când i-a preluat pe nerazzurri.

Inter și-a mărit din nou avansul la opt puncte în fruntea campionatului, față de rivala AC Milan, ocupanta locului secund. După victoria cu Juventus, trupa lui Cristi Chivu a acumulat 61 de puncte, câștigând 12 din ultimele 13 meciuri jucate în campionat.

Numele lui Cristi Chivu, scandat de fani după Inter – Juventus 3-2

Fanii lui Inter și-au arătat recunoștința față de Cristi Chivu și i-au scandat numele preț de zeci de secunde, după fluierul final din meciul cu Juventus, notează digisport.ro. Antrenorul român a savurat pe deplin primul lui succes mare, din mandatul pe banca nerazzurrilor.

Victoria lui Inter cu Juventus a fost decisă și de schimbările inspirate efectuate de Cristi Chivu. La scorul de 1-1, în repriza secundă, antrenorul român l-a trimis în teren pe Pio Esposito. Tânărul atacant italian a punctat zece minute mai târziu.

De altfel, Chivu a riscat totul în meciul cu Juventus, ținând cont că Inter a evoluat în superioritate numerică încă din minutul 42, după eliminarea lui Pierre Kalulu. Antrenorul român a avut în teren, în repriza secundă, nu mai puțin de trei atacanți: Marcus Thumar, Lautaro Martinez și Pio Esposito. În minutul 86, Chivu l-a trimis în luptă și pe Bonny, care i-a luat locul lui Thuram.