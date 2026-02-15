Ce s-a întâmplat pe teren, după Inter - Juventus 3-2. Cristi Chivu, în prim plan - Antena Sport

Închide meniul
Ce s-a întâmplat pe teren, după Inter – Juventus 3-2. Cristi Chivu, în prim plan

Viviana Moraru Publicat: 15 februarie 2026, 0:26

Cristi Chivu, în Inter - Juventus 3-2/ Profimedia

Cristi Chivu a obținut o victorie uriașă, după ce Inter a învins-o cu 3-2 pe Juventus, în etapa a 25-a din Serie A. Antrenorul român a reușit să câștige primul mare derby, de când i-a preluat pe nerazzurri.  

Inter și-a mărit din nou avansul la opt puncte în fruntea campionatului, față de rivala AC Milan, ocupanta locului secund. După victoria cu Juventus, trupa lui Cristi Chivu a acumulat 61 de puncte, câștigând 12 din ultimele 13 meciuri jucate în campionat. 

Numele lui Cristi Chivu, scandat de fani după Inter – Juventus 3-2 

Fanii lui Inter și-au arătat recunoștința față de Cristi Chivu și i-au scandat numele preț de zeci de secunde, după fluierul final din meciul cu Juventus, notează digisport.ro. Antrenorul român a savurat pe deplin primul lui succes mare, din mandatul pe banca nerazzurrilor.  

Victoria lui Inter cu Juventus a fost decisă și de schimbările inspirate efectuate de Cristi Chivu. La scorul de 1-1, în repriza secundă, antrenorul român l-a trimis în teren pe Pio Esposito. Tânărul atacant italian a punctat zece minute mai târziu. 

De altfel, Chivu a riscat totul în meciul cu Juventus, ținând cont că Inter a evoluat în superioritate numerică încă din minutul 42, după eliminarea lui Pierre Kalulu. Antrenorul român a avut în teren, în repriza secundă, nu mai puțin de trei atacanți: Marcus Thumar, Lautaro Martinez și Pio Esposito. În minutul 86, Chivu l-a trimis în luptă și pe Bonny, care i-a luat locul lui Thuram. 

Golul victoriei a fost marcat de Piotr Zielinski, jucător care a „renăscut” sub comanda lui Cristi Chivu. Imediat după reușita mijlocașului polonez, antrenorul român a sprintat de pe bancă pentru a sărbători alături de jucătorii săi. 

Inter – Juventus 2-1 

La Milano, pe San Siro, gazdele au deschis scorul în minutul 17, când Luis Henrique a şutat din careu, iar mingea a fost deviată în autogol de Andrea Cambiaso. Tot Cambiaso a marcat şi în poarta cealaltă, egalând în minutul 26, din assistul lui McKennie. Inter a trecut pe lângă gol în minutul 41, la dubla ocazie Marcus Thuram – Bastoni. În minutul 42 arbitrul Federico La Penna a luat însă o decizie controversată. I-a acordat lui Kalulu al doilea cartonaş galben la o fază în care francezul l-a atins pe Bastoni, iar acesta a căzut spectaculos. 

Cu un jucător important eliminat, Juventus nu s-a retras şi Sommer a fost nevoit să intervină la trei şuturi periculoase în aceeaşi fază. Chivu a mutat ofensiv şi nerrazzurii au căutat golul victoriei. Intrat în minutul 66, Esposito a înscris cu o lovitură de cap zece minute mai târziu, din centrarea lui Dimarco, dar torinezii au egalat din nou, prin Locatelli, şut din careu la colţul lung în minutul 83. 

