Luciano Spalleti și Chiellini au explodat, după Inter - Juventus 3-2. Război pe tunelul spre vestiare cu arbitrul - Antena Sport

Au fost nervi întinși la maxim sâmbătă seară la partida dintre Inter Milano și Juventus Torino. Cristi Chivu a obținut un succes uriaș contra marii rivale, în timp ce oaspeții au protestat vehement la adresa arbitrajului.

Centralul a destabilizat echilibrul numeric în prima repriză, după ce a luat decizia de a-l elimina într-un mod total eronat pe francezul Pierre Kalulu.

Centralul Federico La Penna, luat la țintă de oficialii lui Juventus

Interul lui Cristi Chivu a câștigat „thriller-ul” cu Juventus din Serie A, însă partida a fost marcată de o gravă eroare de arbitraj a lui Federico La Penna. Centralul l-a eliminat în prima repriză pe Kalulu, la o fază la care fundașul „Bătrânei Doamne” nu făcuse nimic.

Decizia a cântărit mult în economia partidei, în contextul în care oaspeții au jucat mai bine de o repriză în 10 oameni. Chiar și așa, Juventus a pus mari probleme, dar chiar și așa, a fost învinsă după reușita lui Zielinski.

Imediat după fluierul final, arbitrul a avut însă dificultăți în a ajunge la vestiare. Acesta a fost întâmpinat pe tunel de Luciano Spalletti, Chiellini, dar și de un alt oficial al „zebrelor”, care a fost stăpânit cu greu. „NU SE POATE, NU SE POATE”, au strigat aceștia către arbitru.