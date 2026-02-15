Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Luciano Spalleti și Chiellini au explodat, după Inter - Juventus 3-2. Război pe tunelul spre vestiare cu arbitrul - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Luciano Spalleti și Chiellini au explodat, după Inter – Juventus 3-2. Război pe tunelul spre vestiare cu arbitrul
VIDEO

Luciano Spalleti și Chiellini au explodat, după Inter – Juventus 3-2. Război pe tunelul spre vestiare cu arbitrul

Daniel Işvanca Publicat: 15 februarie 2026, 0:25

Comentarii
Luciano Spalleti și Chiellini au explodat, după Inter – Juventus 3-2. Război pe tunelul spre vestiare cu arbitrul

Cadru de la finalul meciului dintre Inter și Juventus / Captură X

Au fost nervi întinși la maxim sâmbătă seară la partida dintre Inter Milano și Juventus Torino. Cristi Chivu a obținut un succes uriaș contra marii rivale, în timp ce oaspeții au protestat vehement la adresa arbitrajului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Centralul a destabilizat echilibrul numeric în prima repriză, după ce a luat decizia de a-l elimina într-un mod total eronat pe francezul Pierre Kalulu.

Centralul Federico La Penna, luat la țintă de oficialii lui Juventus

Interul lui Cristi Chivu a câștigat „thriller-ul” cu Juventus din Serie A, însă partida a fost marcată de o gravă eroare de arbitraj a lui Federico La Penna. Centralul l-a eliminat în prima repriză pe Kalulu, la o fază la care fundașul „Bătrânei Doamne” nu făcuse nimic.

Decizia a cântărit mult în economia partidei, în contextul în care oaspeții au jucat mai bine de o repriză în 10 oameni. Chiar și așa, Juventus a pus mari probleme, dar chiar și așa, a fost învinsă după reușita lui Zielinski.

Imediat după fluierul final, arbitrul a avut însă dificultăți în a ajunge la vestiare. Acesta a fost întâmpinat pe tunel de Luciano Spalletti, Chiellini, dar și de un alt oficial al „zebrelor”, care a fost stăpânit cu greu. „NU SE POATE, NU SE POATE”, au strigat aceștia către arbitru.

Reclamă
Reclamă

Moartea unui copil de 3 ani din Tulcea, anunţată de vecini.Părinţii spun că nu ştiau că trebuie să sune la 112Moartea unui copil de 3 ani din Tulcea, anunţată de vecini.Părinţii spun că nu ştiau că trebuie să sune la 112
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Observator
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Ce s-a întâmplat cu Florentin Petre și Cătălin Hîldan, înainte de Dinamo – Rapid: “Borcea a trimis televiziunile!”
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu Florentin Petre și Cătălin Hîldan, înainte de Dinamo – Rapid: “Borcea a trimis televiziunile!”
0:26
Ce s-a întâmplat pe teren, după Inter – Juventus 3-2. Cristi Chivu, în prim plan
0:03
Imaginile bucuriei! Cristi Chivu nu s-a mai abținut, după golul care a decis „thriller-ul” cu Juventus
23:55 14 feb.
Real Madrid – Real Sociedad 4-1. „Los blancos” urcă pe locul 1 în La Liga
23:41 14 feb.
Inter – Juventus 3-2. Cristi Chivu, victorie uriașă într-un derby nebun cu o eliminare, un autogol și gol în minutul 90
23:07 14 feb.
Italienii au reacționat imediat după eliminarea eronată a lui Kalulu din Inter – Juventus: „O decizie șocantă”
22:51 14 feb.
Moment controversat în Inter – Juventus. „Bătrâna Doamnă”, în inferioritate numerică după o decizie contestată a arbitrului
Vezi toate știrile
1 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 2 Marius Lăcătuş şi-a anunţat oficial retragerea: “Am şi eu o vârstă, nu-mi mai arde” 3 Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei 4 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 5 LPF, cerere directă către Vassaras după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil: “Vă solicit public” 6 AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv
Citește și
Cele mai citite
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”