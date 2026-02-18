Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dani Coman a scăpat „ieftin”, după scandalul cu Radu Petrescu. Sancțiunea primită de oficialul lui FC Argeș - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dani Coman a scăpat „ieftin”, după scandalul cu Radu Petrescu. Sancțiunea primită de oficialul lui FC Argeș

Dani Coman a scăpat „ieftin”, după scandalul cu Radu Petrescu. Sancțiunea primită de oficialul lui FC Argeș

Viviana Moraru Publicat: 18 februarie 2026, 18:43

Comentarii
Dani Coman a scăpat ieftin”, după scandalul cu Radu Petrescu. Sancțiunea primită de oficialul lui FC Argeș

Dani Coman / SPORT PICTURES

Dani Coman a scăpat „ieftin”, după scandalul uriaș din meciul Petrolul – FC Argeș 2-1. Președintele piteștenilor a avut un discurs extrem de dur la adresa arbitrului Radu Petrescu. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Centralul” le-a anulat un gol celor de la FC Argeș, la scorul de 1-1, pentru un fault în atac greu de identificat. CCA a transmis, ulterior, că Radu Petrescu a greșit la faza petrecută pe finalul partidei. 

Dani Coman a scăpat „ieftin”, după scandalul cu Radu Petrescu 

Dani Coman s-a ales doar cu un avertisment și o amendă de 4000 de lei, după cele petrecute în urma duelului cu Petrolul. Președintele lui FC Argeș risca o suspendare uriașă, până la finalul anului 2026.  

ACS Petrolul 52 vs. ACS Campionii FC Argeș – Incidente – În temeiul art. 52.1.b din RD, cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, se sancționează președintele clubului ACS Campionii FC Argeș, Dănuț Coman, cu avertisment și penalitate sportivă de 4.000 lei”, a anunțat Comisia de Disciplină.

Dani Coman a fost prezent azi la sediul Comisiei de Disciplină. Deși imediat după meciul cu Petrolul a fost extrem de vehement în declarații, chiar scoțându-l din flash-interviu pe Adel Bettaieb, președintele lui FC Argeș a avut de data aceasta un discurs mai calm. 

Reclamă
Reclamă

E foarte ușor să ne concentrăm și asta îmi doresc, să fim mai buni, mai puternici. Vreau să fac un apel și la suporteri să vină să încurajeze echipa, să nu jignească Federația, niciun arbitru. Să ne concentrăm doar pe echipa noastră și pe ajutorul pe care îl putem oferi jucătorilor. Nu pregătim nimic special”, a spus Dani Coman, la ieșirea din sediul LPF. 

Ce spunea Dani Coman, după Petrolul – FC Argeș 2-1 

La finalul partidei cu Petrolul, supărat de eroarea centralui Radu Petrescu, Dani Coman a făcut o afirmaţie şocantă. 

„Își bat joc de noi și nu e prima dată. Ne mai întrebăm ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmpla cu Ganea, când l-a luat de gât pe Mudura? Știți ce merită ăștia? Merită bătuți, călcați în picioare!”, a declarat Coman la Digi Sport. 

Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"
Reclamă

La scurt timp după meci, Radu Petrescu a primit amenințări cu moartea. Din acest motiv, Dani Coman risca o suspendare uriașă, dacă se lua în considerare că ar fi incitat la ură și violență. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un preot din Dej, cu brățară de monitorizare sub sutană după ce și-a terorizat fosta amantă
Observator
Un preot din Dej, cu brățară de monitorizare sub sutană după ce și-a terorizat fosta amantă
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Fanatik.ro
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte clare”
19:37
Antrenorul „Barcelonei din Caucaz”, comparat cu Alex Ferguson, vrea în optimile UCL: e de 18 ani pe banca echipei
19:23
Ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului
18:55
Cristiano Bergodi, prima reacție după ce și-a aflat suspendarea: „O decizie corectă. Mă simt român”
18:15
Kylian Mbappe avertizează înainte de returul Real Madrid – Benfica: “Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită”
18:05
Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj
18:00
VIDEOGeorge Russell, cel mai rapid pilot în prima zi de teste din Bahrain! Piloţii revin joi dimineaţă pe circuit (09:00)
Vezi toate știrile
1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 4 Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat 5 Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice 6 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – CordeaPrima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea