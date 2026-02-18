Dani Coman a scăpat „ieftin”, după scandalul cu Radu Petrescu. Sancțiunea primită de oficialul lui FC Argeș - Antena Sport

Dani Coman a scăpat „ieftin”, după scandalul uriaș din meciul Petrolul – FC Argeș 2-1. Președintele piteștenilor a avut un discurs extrem de dur la adresa arbitrului Radu Petrescu.
„Centralul” le-a anulat un gol celor de la FC Argeș, la scorul de 1-1, pentru un fault în atac greu de identificat. CCA a transmis, ulterior, că Radu Petrescu a greșit la faza petrecută pe finalul partidei.
Dani Coman a scăpat „ieftin”, după scandalul cu Radu Petrescu
Dani Coman s-a ales doar cu un avertisment și o amendă de 4000 de lei, după cele petrecute în urma duelului cu Petrolul. Președintele lui FC Argeș risca o suspendare uriașă, până la finalul anului 2026.
„ACS Petrolul 52 vs. ACS Campionii FC Argeș – Incidente – În temeiul art. 52.1.b din RD, cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, se sancționează președintele clubului ACS Campionii FC Argeș, Dănuț Coman, cu avertisment și penalitate sportivă de 4.000 lei”, a anunțat Comisia de Disciplină.
Dani Coman a fost prezent azi la sediul Comisiei de Disciplină. Deși imediat după meciul cu Petrolul a fost extrem de vehement în declarații, chiar scoțându-l din flash-interviu pe Adel Bettaieb, președintele lui FC Argeș a avut de data aceasta un discurs mai calm.
„E foarte ușor să ne concentrăm și asta îmi doresc, să fim mai buni, mai puternici. Vreau să fac un apel și la suporteri să vină să încurajeze echipa, să nu jignească Federația, niciun arbitru. Să ne concentrăm doar pe echipa noastră și pe ajutorul pe care îl putem oferi jucătorilor. Nu pregătim nimic special”, a spus Dani Coman, la ieșirea din sediul LPF.
Ce spunea Dani Coman, după Petrolul – FC Argeș 2-1
La finalul partidei cu Petrolul, supărat de eroarea centralui Radu Petrescu, Dani Coman a făcut o afirmaţie şocantă.
„Își bat joc de noi și nu e prima dată. Ne mai întrebăm ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmpla cu Ganea, când l-a luat de gât pe Mudura? Știți ce merită ăștia? Merită bătuți, călcați în picioare!”, a declarat Coman la Digi Sport.
La scurt timp după meci, Radu Petrescu a primit amenințări cu moartea. Din acest motiv, Dani Coman risca o suspendare uriașă, dacă se lua în considerare că ar fi incitat la ură și violență.
