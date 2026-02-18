Cristiano Bergodi, prima reacție după ce și-a aflat suspendarea: „O decizie corectă. Mă simt român” - Antena Sport

Cristiano Bergodi (61 de ani) a oferit prima reacție, după ce și-a aflat suspendarea. Antrenorul lui U Cluj a primit o suspendare de o lună, cât și o amendă de 10.000 de lei, în urma scandalului uriaș de la finalul derby-ului pierdut cu CFR Cluj, scor 2-3.
Cristiano Bergodi a intrat pe teren și a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, după fluierul final al partidei din Gruia. Antrenorul „Șepcilor roșii” a acuzat faptul că mijlocașul advers i-a adus injurii, pe finalul meciului.
Prima reacție a lui Cristiano Bergodi, după suspendarea de o lună primită
Cristiano Bergodi va putea reveni pe banca echipei sale la mijlocul lunii martie. Andrei Cordea nu a scăpat nici el nepedepsit, primind o suspendare de trei meciuri, cât și o amendă de 5000 de lei.
Cristiano Bergodi a declarat că cei din Comisia de Disciplină au luat decizia corectă în cazul său. El a subliniat că respectă România și se simte român, mulțumindu-le tuturor celor care l-au susținut.
„Este o decizie corectă a Comisiei de Disciplină, pe care o voi respecta! A fost doar un meci de fotbal și nimic mai mult. A trecut totul! Respect România, mă simt român, am sute de prieteni aici și nu vreau să las o altă impresie.
Le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje și mulțumesc membrilor Comisiei că au înțeles ce s-a întâmplat cu adevărat. Repet: este o decizie corectă și o voi respecta”, a declarat Cristiano Bergodi, conform gsp.ro.
