Kylian Mbappe avertizează înainte de returul Real Madrid - Benfica: "Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită" - Antena Sport

Kylian Mbappe a avut un discurs dur la adresa lui Prestianni, argentinianul care a provocat un scandal uriaş după ce l-ar fi insultat rasial pe Vinicius, în timpul meciului dintre Benfica şi Real Madrid, din manşa tur a play-off-ului pentru optimile de finală UEFA Champions League. Partida a fost întreruptă aproximativ 10 minute, după ce brazilianul s-a plâns arbitrului de centru.

Prestianni a fost pus la zid de nume importante ale fotbalului mondial, dar şi de jucătorii de la Real Madrid. Printre cei mai vocali a fost Kylian Mbappe, care i-a luat apărarea coechipierului său şi l-a făcut praf pe argentinian.

Kylian Mbappe l-a avertizat pe Gianluca Prestianni: “Nu trebuie să vină Bernabeu”

Mbappe a declarat că Prestianni nu ar trebui să vină la meciul retur dintre Real Madrid şi Benfica, de pe Santiago Bernabeu, care va avea loc săptămâna viitoare:

“Cred că Gianluca Prestianni nu trebuie să vină pe ‘Bernabeu’, cel mai tare stadion din lume. Nu merită, nu trebuie să joace aici”, a declarat Kylian Mbappe, citat de Fabrizio Romano.

În ciuda discursului dur pe care l-a avut Kylian Mbappe la adresa lui Prestianni, argentinianul are şanse foarte mari să joace în returul de pe Santiago Bernabeu. Rapoartele de joc vor fi analizate de Comisiile de la UEFA, însă este puțin probabil ca o decizie finală să se ia până la returul de săptămâna viitoare. Astfel, conform The Athletic, Gianluca Prestianni este așteptat să evolueze în duelul de pe Bernabeu cu Real Madrid, care se va disputa miercuri, de la ora 22:00.