Laurette s-a despărţit de logodnic! "Prietena de suflet" a lui Ion Ţiriac a dezvăluit motivul rupturii: "Acum o spun şi public" - Antena Sport

Laurette Atindehou s-a despărţit de fotbalistul Magaye Gueye, care o ceruse de soţie. Laurette s-a mutat în Franţa tocmai pentru a fi alături de Magaye Gueye, dar lucrurile nu au mers.

Laurette şi Magaye Gueye au avut o relaţie tumultuoasă, marcată de mai multe despărţiri şi împăcări. Această ultimă despărţire ar fi şi ultima, potrivit spuselor lui Laurette.

Laurette a anunţat oficial despărţirea de Magaye Gueye

„Nu mai sunt împreună cu Magaye, nu am spus încă public, dar acum o fac.

Eu mă mutasem în Franța atât pentru mine, dar și pentru el. A fost un motiv serios ca lucrurile să meargă mai bine între noi, dar dacă nu merg, nu are sens să o mai lungim, că o lungim degeaba. Așa mi se pare cel mai corect. Nu are rost să forțăm nimic, o relație merge cât merge.

Am simțit că evoluăm în direcții diferite, eu îmi doream ceva, el își dorea altceva, așa că am spus că e mai bine ca fiecare să meargă pe drumul lui, cu planurile sale. Dacă împreună nu avem planuri, putem să ne facem planuri separat. Nu ne-am certat, dar nu mai aveam aceeași viziune asupra vieții. Am stabilit de comun acord să o luăm pe drumuri diferite”, a declarat Laurette pentru cancan.ro.