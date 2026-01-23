Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl - Antena Sport

Închide meniul
Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl

Bogdan Stănescu Publicat: 23 ianuarie 2026, 18:13

Proprietarii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl

Miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl, patronii Dedeman, au luat o decizie surprinzătoare. Ei au scos la vânzare o parte dintre acţiunile pe care le deţineau la Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului.

Decizia patronilor Dedeman reprezintă o premieră, până acum aceştia nemaivânzând acţiuni la Conpet Ploieşti. Fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl deţin acţiuni la respectiva companie prin Pavăl Holding.

Premieră pentru fraţii Pavăl! Au scos la vânzare acţiuni la Conpet Ploieşti

Potrivit profit.ro, participaţia fraţilor Pavăl la Conpet Ploiești a fost redusă de la 7,41% la 4,98%. Fraţii Pavăl mai deţin, după vânzare, acţiuni la Conpet Ploieşti în valoare de 33,37 milioane lei (6,54 milioane euro).

Fraţii Pavăl sunt investitori la clubul din oraşul lor natal, FC Bacău. Nou-promovată în Liga a 2-a, FC Bacău ocupă locul 13 în clasament după 17 etape disputate, cu 23 de puncte. Bacăul e la 9 puncte de ultima poziţie care duce în play-off-ul Ligii a 2-a, ocupată în prezent de Reşiţa.

În condiţiile în care se discuta despre o posibilă implicare financiară a fraţilor Pavăl la clubul de Serie A Genoa, deţinut de Dan Şucu, Gigi Becali afirma că nu crede în această variantă.

E posibil, se cunosc, au același business, fac același lucru. Din ce știu eu despre frații Pavăl, nu cred că ar fi pus pe altcineva în față. Au bani mulți oamenii ăia. Dacă dădeau 40 milioane de euro, nici nu contau. Nu știu câți bani au, dar știu că au o afacere care costă aproape 3 miliarde.

Un om care are atâția bani nu îl pune pe altul în față. Interfață intră cineva care are bani, nu îi poate justifica, nu vrea sau are probleme. Sunt 7 frați, de ce să îl pună pe Șucu să se ocupe?

Nu cred, sunt oameni care iau lucrurile frumos. Au luat Bacăul, au făcut academie, au luat-o din C. Ei sunt acolo moldoveni, la Bacăul lor. O iau ușor-ușor și probabil o să întărească Bacăul. Peste 2-3 ani, când promovează, cred că vom vedea o echipă puternică la Bacău”, declara Gigi Becali pentru gsp.ro.

Dragoş Pavăl are o avere estimată de Forbes la 2.2 miliarde de dolari, în timp ce fratele lui, Adrian, are o avere estimată la 1.5 miliarde de dolari.

 

 

