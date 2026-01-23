Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl - Antena Sport

Miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl, patronii Dedeman, au luat o decizie surprinzătoare. Ei au scos la vânzare o parte dintre acţiunile pe care le deţineau la Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului.

Decizia patronilor Dedeman reprezintă o premieră, până acum aceştia nemaivânzând acţiuni la Conpet Ploieşti. Fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl deţin acţiuni la respectiva companie prin Pavăl Holding.

Potrivit profit.ro, participaţia fraţilor Pavăl la Conpet Ploiești a fost redusă de la 7,41% la 4,98%. Fraţii Pavăl mai deţin, după vânzare, acţiuni la Conpet Ploieşti în valoare de 33,37 milioane lei (6,54 milioane euro).

Fraţii Pavăl sunt investitori la clubul din oraşul lor natal, FC Bacău. Nou-promovată în Liga a 2-a, FC Bacău ocupă locul 13 în clasament după 17 etape disputate, cu 23 de puncte. Bacăul e la 9 puncte de ultima poziţie care duce în play-off-ul Ligii a 2-a, ocupată în prezent de Reşiţa.

În condiţiile în care se discuta despre o posibilă implicare financiară a fraţilor Pavăl la clubul de Serie A Genoa, deţinut de Dan Şucu, Gigi Becali afirma că nu crede în această variantă.