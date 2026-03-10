Victor Piţurcă lansează un scenariu incredibil. FCSB, în Liga 2? "Se poate întâmpla orice" - Antena Sport

Mirel Rădoi a venit la FCSB, dar va sta pe banca echipei doar două luni, fără să existe un plan pe termen lung.
Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, crede că Mirel Rădoi va avea viaţă grea. Şi nu este exclus chiar scenariul în care echipa retrogradează. De ce se poate ajunge aici? În primul rând, FCSB a pierdut deja puncte multe cu echipele din play-out.
“Există posibilitatea să termini pe locul 7 să poți juca într-o cupă europeană, dar îți joci soarta și pentru tot ceea ce înseamnă retrogradare și așa mai departe. E o situație neîntâlnită pentru jucători și nu va fi ușor. Lucrurile nu vor fi ușoare, mai ales dacă ne gândim că FCSB a pierdut multe puncte cu echipele care joacă în play-out acum și o să îi întâlnească din nou”, a spus Victor Pițurcă pentru Sport.ro.
Piţurcă spune că important este modul în care Rădoi reuşeşte să “conecteze” jucătorii din nou la fotbal, altfel FCSB poate ajunge în subsolul clasamentului.
”(n.r. Vă gândiți atât de departe la evitarea retrogradării?) Nu, nu, evident că nu mă gândesc, dar se poate întâmpla orice la fotbal. De ce e numit sportul rege? Are frumusețea lui fotbalul, e plin de surprize și cel mai rău ți se poate întâmpla dacă nu ești conectat și nu joci fotbalul cum trebuie să-l joci”.
Victor Piţurcă crede că degringolada la echipă poate începe dacă Mirel Rădoi pierde câteva meciuri, iar Gigi Beali va încerca să se implice.
“Patronul a promis că nu se mai bagă. Da, nu se mai bagă acum cu Mirel o lună, două, dar vom vedea rezultatele, că dacă se pierde un meci, două, nu se știe cu Gigi. Nu știu ce va gândi Gigi.
Poate să dea faliment dacă pierde jocuri așa și trebuie să se bage el, eu așa știu că gândește. Glumesc acum, așa zice el, că dacă nu se băga el dădea echipa faliment. Nu cred că există ca FCSB să retrogradeze, dar spun că se poate întâmpla orice, ăsta e adevărul”, a mai spus antrenorul.
- Specialiștii au dat verdictul înainte de startul play-off-ului! Cine va câștiga titlul în Liga 1
- Neluţu Varga scoate banii! Le-a pregătit o primă jucătorilor şi lui Daniel Pancu, după a 11-a victorie la rând!
- OFICIAL | S-au stabilit data și ora primelor meciuri din play-off. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo
- Răsturnare de situație în programul play-out-ului. Debutul lui Mirel Rădoi la FCSB, reprogramat după CFR – Dinamo
- Pancu a stabilit obiectivul, după a 11-a victorie la rând: “Titlul”! Surprinzător: cu cine crede că se luptă CFR