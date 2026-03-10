Victor Piţurcă lansează un scenariu incredibil. FCSB, în Liga 2? "Se poate întâmpla orice" - Antena Sport

Mirel Rădoi a venit la FCSB, dar va sta pe banca echipei doar două luni, fără să existe un plan pe termen lung.

Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, crede că Mirel Rădoi va avea viaţă grea. Şi nu este exclus chiar scenariul în care echipa retrogradează. De ce se poate ajunge aici? În primul rând, FCSB a pierdut deja puncte multe cu echipele din play-out.

“Există posibilitatea să termini pe locul 7 să poți juca într-o cupă europeană, dar îți joci soarta și pentru tot ceea ce înseamnă retrogradare și așa mai departe. E o situație neîntâlnită pentru jucători și nu va fi ușor. Lucrurile nu vor fi ușoare, mai ales dacă ne gândim că FCSB a pierdut multe puncte cu echipele care joacă în play-out acum și o să îi întâlnească din nou”, a spus Victor Pițurcă pentru Sport.ro.

Piţurcă spune că important este modul în care Rădoi reuşeşte să “conecteze” jucătorii din nou la fotbal, altfel FCSB poate ajunge în subsolul clasamentului.

”(n.r. Vă gândiți atât de departe la evitarea retrogradării?) Nu, nu, evident că nu mă gândesc, dar se poate întâmpla orice la fotbal. De ce e numit sportul rege? Are frumusețea lui fotbalul, e plin de surprize și cel mai rău ți se poate întâmpla dacă nu ești conectat și nu joci fotbalul cum trebuie să-l joci”.