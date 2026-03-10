Specialiștii au dat verdictul înainte de startul play-off-ului! Cine va câștiga titlul în Liga 1 - Antena Sport

Sezonul regulat din Liga 1 s-a încheiat odată cu partida dintre CFR Cluj și Dinamo, iar imediat după meci au putut fi stabilite țintarul play-off-ului și clasamentul după înjumătățirea punctelor. Specialiștii de la Football Meets Data au intrat și ei în acțiune și au făcut calculele privind ce echipă are cele mai mari șanse să câștige titlul, iar Universitatea Craiova este de departe favorita lor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova, Rapid, Universitatea Cluj, CFR, Dinamo și FC Argeș sunt cele șase implicate în play-off, iar lupta pentru titlu și cupe europene se anunță mai interesantă ca oricând. Între primul și ultimul loc din grupa pentru campionat sunt doar cinci puncte după înjumătățire, astfel că fiecare etapă poate conta enorm.

Universitatea Craiova, favorita specialiștilor

După ce CFR a învins-o pe Dinamo cu 2-0 și a fost stabilită astfel ierarhia la startul celei de-a doua părți a campionatului, statisticienii de la Football Meets Data au efectuat mai multe simulări pentru a vedea cine are cele mai mari șanse de a încheia sezonul pe primul loc. Potrivit specialiștilor, Craiova e favorită certă la cucerirea titlului, cu 55,5 % șanse.

Cu mult în spatele oltenilor se află Rapid, “U” Cluj și CFR Cluj, care au procentaje apropiate, între 13,6 % și 12%. Dinamo, care începe play-off-ul de pe locul 5 cu trei eșecuri la rând, e dată cu doar 5,7 % șanse să pună mâna pe trofeu. Cele mai mici șanse la titlu le are, potrivit specialiștilor, revelația FC Argeș (0,8%).

🇷🇴 CFR Cluj just recorded their ELEVENTH league win in a row!

Regular season in Romania is over, and now the points are halved.

🇷🇴 CFR Cluj will be only 3 pts behind league favorites 🇷🇴 Univ Craiova when the Play-off starts next weekend!

❓ Can they complete a miraculous… pic.twitter.com/WjNuri1IAx

— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 9, 2026