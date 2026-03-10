Specialiștii au dat verdictul înainte de startul play-off-ului! Cine va câștiga titlul în Liga 1 - Antena Sport

Sezonul regulat din Liga 1 s-a încheiat odată cu partida dintre CFR Cluj și Dinamo, iar imediat după meci au putut fi stabilite țintarul play-off-ului și clasamentul după înjumătățirea punctelor. Specialiștii de la Football Meets Data au intrat și ei în acțiune și au făcut calculele privind ce echipă are cele mai mari șanse să câștige titlul, iar Universitatea Craiova este de departe favorita lor.
Universitatea Craiova, Rapid, Universitatea Cluj, CFR, Dinamo și FC Argeș sunt cele șase implicate în play-off, iar lupta pentru titlu și cupe europene se anunță mai interesantă ca oricând. Între primul și ultimul loc din grupa pentru campionat sunt doar cinci puncte după înjumătățire, astfel că fiecare etapă poate conta enorm.
Universitatea Craiova, favorita specialiștilor
După ce CFR a învins-o pe Dinamo cu 2-0 și a fost stabilită astfel ierarhia la startul celei de-a doua părți a campionatului, statisticienii de la Football Meets Data au efectuat mai multe simulări pentru a vedea cine are cele mai mari șanse de a încheia sezonul pe primul loc. Potrivit specialiștilor, Craiova e favorită certă la cucerirea titlului, cu 55,5 % șanse.
Cu mult în spatele oltenilor se află Rapid, “U” Cluj și CFR Cluj, care au procentaje apropiate, între 13,6 % și 12%. Dinamo, care începe play-off-ul de pe locul 5 cu trei eșecuri la rând, e dată cu doar 5,7 % șanse să pună mâna pe trofeu. Cele mai mici șanse la titlu le are, potrivit specialiștilor, revelația FC Argeș (0,8%).
🇷🇴 CFR Cluj just recorded their ELEVENTH league win in a row!
Regular season in Romania is over, and now the points are halved.
🇷🇴 CFR Cluj will be only 3 pts behind league favorites 🇷🇴 Univ Craiova when the Play-off starts next weekend!
❓ Can they complete a miraculous… pic.twitter.com/WjNuri1IAx
— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 9, 2026
Statisticienii au prezis și cum va arăta clasamentul Ligii 1 la finalul play-off-ului, iar simulările arată următoarea ierarhie:
- 1. Universitatea Craiova – 47 puncte
- 2. Rapid – 42 pct.
- 3. Universitatea Cluj – 41 pct.
- 4. CFR – 41 pct.
- 5. Dinamo – 40 pct.
- 6. FC Argeș – 33 pct.
Astfel, specialiștii anticipează un triumf relativ detașat al oltenilor, în timp ce distanța dintre locurile 2 și 5 va fi extrem de mică, în timp ce FC Argeș ar urma să nu acumuleze foarte multe puncte în a doua parte a campionatului.
Programul complet din play-off și clasamentul după înjumătățire
Prima etapă:
Universitatea Craiova – FC Argeş
Rapid – Dinamo
U Cluj – CFR Cluj
A doua etapă:
Dinamo – Universitatea Craiova
CFR Cluj – Rapid
FC Argeş – U Cluj
A treia etapă:
Universitatea Craiova – CFR Cluj
Rapid – U Cluj
FC Argeş – Dinamo
A patra etapă:
U Cluj – Universitatea Craiova
CFR Cluj – Dinamo
Rapid – FC Argeş
A cincea etapă:
Universitatea Craiova – Rapid
Dinamo – U Cluj
FC Argeş – CFR Cluj
A şasea etapă:
FC Argeş – Universitatea Craiova
Dinamo – Rapid
CFR Cluj – U Cluj
A şaptea etapă:
Universitatea Craiova – Dinamo
Rapid – CFR Cluj
U Cluj – FC Argeş
A opta etapă:
CFR Cluj – Universitatea Craiova
U Cluj – Rapid
Dinamo – FC Argeş
A noua etapă:
Universitatea Craiova – U Cluj
Dinamo – CFR Cluj
FC Argeş – Rapid
A zecea etapă:
Rapid – Universitatea Craiova
U Cluj – Dinamo
CFR Cluj – FC Argeş
Clasamentul în play-off după înjumătățirea punctelor
- 1. Universitatea Craiova – 30 puncte
- 2. Rapid – 28 puncte
- 3. “U” Cluj – 27 puncte
- 4. CFR Cluj – 27 puncte (beneficiază de rotunjire)
- 5. Dinamo – 26 puncte
- 6. FC Argeș – 25 puncte
- Neluţu Varga scoate banii! Le-a pregătit o primă jucătorilor şi lui Daniel Pancu, după a 11-a victorie la rând!
- OFICIAL | S-au stabilit data și ora primelor meciuri din play-off. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo
- Răsturnare de situație în programul play-out-ului. Debutul lui Mirel Rădoi la FCSB, reprogramat după CFR – Dinamo
- Pancu a stabilit obiectivul, după a 11-a victorie la rând: “Titlul”! Surprinzător: cu cine crede că se luptă CFR
- “Perla” CFR-ului jubilează după victoria cu Dinamo și al 11-lea succes la rând în Liga 1: “Echipă extraordinară”