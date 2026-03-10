Specialiștii au dat verdictul înainte de startul play-off-ului! Cine va câștiga titlul în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 10 martie 2026, 8:21

Trofeul Ligii 1, la o festivitate / Sport Pictures

Sezonul regulat din Liga 1 s-a încheiat odată cu partida dintre CFR Cluj și Dinamo, iar imediat după meci au putut fi stabilite țintarul play-off-ului și clasamentul după înjumătățirea punctelor. Specialiștii de la Football Meets Data au intrat și ei în acțiune și au făcut calculele privind ce echipă are cele mai mari șanse să câștige titlul, iar Universitatea Craiova este de departe favorita lor.

Universitatea Craiova, Rapid, Universitatea Cluj, CFR, Dinamo și FC Argeș sunt cele șase implicate în play-off, iar lupta pentru titlu și cupe europene se anunță mai interesantă ca oricând. Între primul și ultimul loc din grupa pentru campionat sunt doar cinci puncte după înjumătățire, astfel că fiecare etapă poate conta enorm.

Universitatea Craiova, favorita specialiștilor

După ce CFR a învins-o pe Dinamo cu 2-0 și a fost stabilită astfel ierarhia la startul celei de-a doua părți a campionatului, statisticienii de la Football Meets Data au efectuat mai multe simulări pentru a vedea cine are cele mai mari șanse de a încheia sezonul pe primul loc. Potrivit specialiștilor, Craiova e favorită certă la cucerirea titlului, cu 55,5 % șanse.

Cu mult în spatele oltenilor se află Rapid, “U” Cluj și CFR Cluj, care au procentaje apropiate, între 13,6 % și 12%. Dinamo, care începe play-off-ul de pe locul 5 cu trei eșecuri la rând, e dată cu doar 5,7 % șanse să pună mâna pe trofeu. Cele mai mici șanse la titlu le are, potrivit specialiștilor, revelația FC Argeș (0,8%).

Statisticienii au prezis și cum va arăta clasamentul Ligii 1 la finalul play-off-ului, iar simulările arată următoarea ierarhie:

  • 1. Universitatea Craiova – 47 puncte
  • 2. Rapid – 42 pct.
  • 3. Universitatea Cluj – 41 pct.
  • 4. CFR – 41 pct.
  • 5. Dinamo – 40 pct.
  • 6. FC Argeș – 33 pct.

Astfel, specialiștii anticipează un triumf relativ detașat al oltenilor, în timp ce distanța dintre locurile 2 și 5 va fi extrem de mică, în timp ce FC Argeș ar urma să nu acumuleze foarte multe puncte în a doua parte a campionatului.

Programul complet din play-off și clasamentul după înjumătățire

Prima etapă:

Universitatea Craiova – FC Argeş

Rapid – Dinamo

U Cluj – CFR Cluj

A doua etapă:

Dinamo – Universitatea Craiova

CFR Cluj – Rapid

FC Argeş – U Cluj

A treia etapă:

Universitatea Craiova – CFR Cluj

Rapid – U Cluj

FC Argeş – Dinamo

A patra etapă:

U Cluj – Universitatea Craiova

CFR Cluj – Dinamo

Rapid – FC Argeş

A cincea etapă:

Universitatea Craiova – Rapid

Dinamo – U Cluj

FC Argeş – CFR Cluj

A şasea etapă:

FC Argeş – Universitatea Craiova

Dinamo – Rapid

CFR Cluj – U Cluj

A şaptea etapă:

Universitatea Craiova – Dinamo

Rapid – CFR Cluj

U Cluj – FC Argeş

A opta etapă:

CFR Cluj – Universitatea Craiova

U Cluj – Rapid

Dinamo – FC Argeş

A noua etapă:

Universitatea Craiova – U Cluj

Dinamo – CFR Cluj

FC Argeş – Rapid

A zecea etapă:

Rapid – Universitatea Craiova

U Cluj – Dinamo

CFR Cluj – FC Argeş

Clasamentul în play-off după înjumătățirea punctelor

  • 1. Universitatea Craiova – 30 puncte
  • 2. Rapid – 28 puncte
  • 3. “U” Cluj – 27 puncte
  • 4. CFR Cluj – 27 puncte (beneficiază de rotunjire)
  • 5. Dinamo – 26 puncte
  • 6. FC Argeș – 25 puncte
