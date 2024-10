Leonard Doroftei a rupt tăcerea despre relaţia cu un celebru interlop român: "M-a primit în casa lui, m-a învăţat asta!" - Antena Sport

Am supărat-o zilele trecute că nu fac curățenie în cameră, că nu am mâncat tot din farfurie. Nu am supărat-o, de ce să o supăr? E o persoană bună și iubitoare și nu vreau să o super.

Sunt un soț bun. Sunt un om fericit. Chiar pot să spun că am o familie, pe care nu am avut-o ca și copil”, a spus Leonard Doroftei, citat de wowbiz.ro.