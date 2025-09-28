Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Lucrez ca taximetrist" Declaraţia surprinzătoare a bărbatului celebru cu o avere de 140 de milioane de euro! - Antena Sport

Home | Diverse | “Lucrez ca taximetrist” Declaraţia surprinzătoare a bărbatului celebru cu o avere de 140 de milioane de euro!
Foto

“Lucrez ca taximetrist” Declaraţia surprinzătoare a bărbatului celebru cu o avere de 140 de milioane de euro!

Publicat: 28 septembrie 2025, 11:12

Comentarii
“Lucrez ca taximetrist” Declaraţia surprinzătoare a bărbatului celebru cu o avere de 140 de milioane de euro!
galerie foto Galerie (16)

Gareth Bale / Profimedia Images

Gareth Bale (36 de ani) s-a retras din fotbal la 33 de ani, atunci când mai avea 6 luni de contract cu Los Angeles FC, echipă la care evoluează în prezent Alex Băluţă (32 de ani) şi Heung-min Son (33 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Averea lui Bale este estimată la circa 140 de milioane de euro. Totuşi, acesta a mărturisit că “face pe taximetristul” pentru cei 4 copii ai lui. (IMAGINI CU GARETH BALE ŞI SOŢIA LUI ÎN GALERIA FOTO)

Gareth Bale îşi duce mereu cu maşina cei 4 copii la activităţile pe care aceştia le au

După retragerea din fotbal Gareth Bale a început să lucreze ca analist TV. Totodată, e pasionat de golf şi participă la turnee. El a precizat însă că nu se poate pune problema de a deveni jucător profesionist de golf, nefiind suficient de bun la acest sport pentru asta.

Am mulți copii, așa că trebuie să lucrez mult ca taximetrist. Dar da, uneori mă întâlnesc și cu prietenii mei și îmi acord timp să mă relaxez”, a declarat Gareth Bale pentru cotidianul spaniol as.com.

Cea mai mare parte a averii lui Gareth Bale provine din salariile de jucător profesionist de fotbal. La Real Madrid Gareth Bale avea un salariu de 600.000 de lire sterline pe săptămână (aproape 690.000 de euro).

Reclamă
Reclamă

Recent, Gareth Bale a anunţat că e în continuare interesat să devină patron de fotbal, după ce oferta pe care a făcut-o, alături de un consorţiu, pentru a prelua formaţia galeză Cardiff City a fost refuzată.

Știam că fotbalul nu va dura o veșnicie. Îmi place să fiu cu familia, să mă mențin puțin implicat în fotbal, făcând niște chestii la televizor. Copiii mei mă țin foarte ocupat. E minunat să am acum timp să-l petrec cu ei și să nu fiu plecat în fiecare weekend. Am ratat mult din copilăria lor, pur și simplu pot să fiu, în sfârșit, tată. În acest moment sunt destul de mulțumit cu locul în care mă aflu. Dacă s-ar întâmpla ceva cu un club de fotbal, aș fi cu siguranță interesat și mi-ar plăcea să explorez acest domeniu. Sunt încă relativ nou la pensie, așa că mă bucur de acea fază de relaxare”, a declarat Gareth Bale, potrivit Wales Online.

Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru astaTradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
Reclamă
+(16)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Observator
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro
Fanatik.ro
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro
10:49
Marc Marquez a cucerit al 7-lea titlu mondial la MotoGP. Campionul, egal cu Valentino Rossi
10:40
FCSB – Oţelul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, într-o situaţie disperată în Liga 1
10:31
Dennis Man, remarcat de antrenor după ce a fost decisiv în victoria lui PSV: “A făcut o treabă excelentă”
10:03
BREAKING NEWSRomânia, AUR la Mondialele de canotaj de la Shanghai. “Tricolorii” încheie fabulos competiția
9:51
Mihai Stoica s-a revoltat după tragerea la sorţi a grupelor Cupei României: “Haos total”! Avertisment pentru FRF
9:39
Răsturnare de situație la FCSB. E OUT pentru meciul cu Oțelul, deși Charalambous l-a anunțat apt de joc
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Revenire uriașă la FCSB pentru meciul cu Oțelul. Elias Charalambous a făcut anunțul: „S-a întors, e bine”
Citește și