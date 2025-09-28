"Lucrez ca taximetrist" Declaraţia surprinzătoare a bărbatului celebru cu o avere de 140 de milioane de euro! - Antena Sport

Gareth Bale (36 de ani) s-a retras din fotbal la 33 de ani, atunci când mai avea 6 luni de contract cu Los Angeles FC, echipă la care evoluează în prezent Alex Băluţă (32 de ani) şi Heung-min Son (33 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Averea lui Bale este estimată la circa 140 de milioane de euro. Totuşi, acesta a mărturisit că “face pe taximetristul” pentru cei 4 copii ai lui. (IMAGINI CU GARETH BALE ŞI SOŢIA LUI ÎN GALERIA FOTO)

Gareth Bale îşi duce mereu cu maşina cei 4 copii la activităţile pe care aceştia le au

După retragerea din fotbal Gareth Bale a început să lucreze ca analist TV. Totodată, e pasionat de golf şi participă la turnee. El a precizat însă că nu se poate pune problema de a deveni jucător profesionist de golf, nefiind suficient de bun la acest sport pentru asta.

„Am mulți copii, așa că trebuie să lucrez mult ca taximetrist. Dar da, uneori mă întâlnesc și cu prietenii mei și îmi acord timp să mă relaxez”, a declarat Gareth Bale pentru cotidianul spaniol as.com.

Cea mai mare parte a averii lui Gareth Bale provine din salariile de jucător profesionist de fotbal. La Real Madrid Gareth Bale avea un salariu de 600.000 de lire sterline pe săptămână (aproape 690.000 de euro).