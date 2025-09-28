"Lucrez ca taximetrist" Declaraţia surprinzătoare a bărbatului celebru cu o avere de 140 de milioane de euro! - Antena Sport

Gareth Bale (36 de ani) s-a retras din fotbal la 33 de ani, atunci când mai avea 6 luni de contract cu Los Angeles FC, echipă la care evoluează în prezent Alex Băluţă (32 de ani) şi Heung-min Son (33 de ani).
Averea lui Bale este estimată la circa 140 de milioane de euro. Totuşi, acesta a mărturisit că “face pe taximetristul” pentru cei 4 copii ai lui. (IMAGINI CU GARETH BALE ŞI SOŢIA LUI ÎN GALERIA FOTO)
Gareth Bale îşi duce mereu cu maşina cei 4 copii la activităţile pe care aceştia le au
După retragerea din fotbal Gareth Bale a început să lucreze ca analist TV. Totodată, e pasionat de golf şi participă la turnee. El a precizat însă că nu se poate pune problema de a deveni jucător profesionist de golf, nefiind suficient de bun la acest sport pentru asta.
„Am mulți copii, așa că trebuie să lucrez mult ca taximetrist. Dar da, uneori mă întâlnesc și cu prietenii mei și îmi acord timp să mă relaxez”, a declarat Gareth Bale pentru cotidianul spaniol as.com.
Cea mai mare parte a averii lui Gareth Bale provine din salariile de jucător profesionist de fotbal. La Real Madrid Gareth Bale avea un salariu de 600.000 de lire sterline pe săptămână (aproape 690.000 de euro).
Recent, Gareth Bale a anunţat că e în continuare interesat să devină patron de fotbal, după ce oferta pe care a făcut-o, alături de un consorţiu, pentru a prelua formaţia galeză Cardiff City a fost refuzată.
„Știam că fotbalul nu va dura o veșnicie. Îmi place să fiu cu familia, să mă mențin puțin implicat în fotbal, făcând niște chestii la televizor. Copiii mei mă țin foarte ocupat. E minunat să am acum timp să-l petrec cu ei și să nu fiu plecat în fiecare weekend. Am ratat mult din copilăria lor, pur și simplu pot să fiu, în sfârșit, tată. În acest moment sunt destul de mulțumit cu locul în care mă aflu. Dacă s-ar întâmpla ceva cu un club de fotbal, aș fi cu siguranță interesat și mi-ar plăcea să explorez acest domeniu. Sunt încă relativ nou la pensie, așa că mă bucur de acea fază de relaxare”, a declarat Gareth Bale, potrivit Wales Online.
- Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi”
- (P) Bonus Fără Depunere: Oferte Atractive, dar Atenție la Condiții
- (P) Rețeta tocinei bucovineni: pași simpli pentru un preparat tradițional gustos
- Lovitura de milioane de euro reuşită de Cristi Borcea! Tranzacţia pe care a încheiat-o omul de afaceri
- Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere”