România - Germania LIVE VIDEO (13:00, AntenaPLAY). Tricolorii debutează la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 - Antena Sport

România debutează, duminică, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, care se desfăşoară la Chengdu (China), în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie, exclusiv în AntenaPLAY.

Bernadette Szocs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu, Iulian Chiriţă şi Darius Movileanu sunt reprezentanţii României la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025.

România – Germania LIVE VIDEO (13:00)

România face parte din Grupa 4, alături de Germania, Brazilia şi Franţa. România va debuta contra Germaniei pe 30 noiembrie, de la ora 13:00, va continua contra Braziliei pe 1 decembrie, de la ora 11:00 şi va disputa “finala” cu Franţa pe 2 decembrie, de la 4 dimineaţa. Toate duelurile vor fi live în AntenaPLAY.

Cele 16 echipe prezente la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 sunt China, Japonia, Coreea de Sud, Taipei, India, Hong Kong, Franţa, Germania, Suedia, România, Croaţia, Egipt, Brazilia, Statele Unite, Chile şi Australia.

Sistem inedit de joc la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025

Competiţia de la Chengdu se desfăşoară după un sistem inedit. Meciurile sunt de trei seturi, scorul putând fi 3-0 sau 2-1. Câştigătoara duelului este echipa care ajunge la opt seturi adjudecate. Fiecare component al echipelor poate disputa maximum două meciuri (simplu şi dublu).