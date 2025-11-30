Pisa - Inter 0-1. Echipa lui Laurențiu Reghecampf, remiză în Liga Campionilor. Dennis Man, doar rezervă la PSV - Antena Sport

Jucătorii și antrenorii români din străinătate sunt angrenați din nou în weekend în diverse meciuri, iar primul care poate ieși la rampă este Dennis Man, anunțat rezervă în duelul din Eredivisie dintre PSV și Volendam.

Cristi Chivu va căuta să iasă din pasa proastă în care se află alături de Inter și să obțină victoria contra Pisei, tot astăzi, de la ora 16:00.

Pisa – Inter LIVE SCORE

Min. 69: Pisa – Inter 0-1! Lautaro Martinez a deschis scorul pentru echipa lui Cristi Chivu. Argentinianul a marcat din pasa lui Pio Esposito, cu un şut sub bară.

Min. 1: A început meciul. Marius Marin este titular împotriva echipei lui Cristi Chivu.

St Eloi Lupopo – Al-Hilal Omdurman 0-1 LIVE SCORE

Fluier final! St. Eloi Lupopo – Al Hilal Omdurman s-a terminat 1-1. Echipa lui Reghecampf se află pe locul 2 al Grupei C din Liga Campionilor Africii, cu 4 puncte, după primele două etape. Mamelodi este pe primul loc, tot cu 4 puncte, dar cu un golaveraj mai bun.