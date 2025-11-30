Pisa - Inter 0-1. Echipa lui Laurențiu Reghecampf, remiză în Liga Campionilor. Dennis Man, doar rezervă la PSV - Antena Sport

Jucătorii și antrenorii români din străinătate sunt angrenați din nou în weekend în diverse meciuri, iar primul care poate ieși la rampă este Dennis Man, anunțat rezervă în duelul din Eredivisie dintre PSV și Volendam.
Cristi Chivu va căuta să iasă din pasa proastă în care se află alături de Inter și să obțină victoria contra Pisei, tot astăzi, de la ora 16:00.
Pisa – Inter LIVE SCORE
Min. 69: Pisa – Inter 0-1! Lautaro Martinez a deschis scorul pentru echipa lui Cristi Chivu. Argentinianul a marcat din pasa lui Pio Esposito, cu un şut sub bară.
Min. 1: A început meciul. Marius Marin este titular împotriva echipei lui Cristi Chivu.
St Eloi Lupopo – Al-Hilal Omdurman 0-1 LIVE SCORE
Fluier final! St. Eloi Lupopo – Al Hilal Omdurman s-a terminat 1-1. Echipa lui Reghecampf se află pe locul 2 al Grupei C din Liga Campionilor Africii, cu 4 puncte, după primele două etape. Mamelodi este pe primul loc, tot cu 4 puncte, dar cu un golaveraj mai bun.
Min. 79: St. Eloi Lupopo – Al Hilal Omdurman 1-1: Echipa lui Reghecampf a fost egalată, după ce Kashala a înscris.
Min. 12: St. Eloi Lupopo – Al Hilal Omdurman 0-1: Abdelrazig Omer deschide scorul pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf.
Update: A început duelul din Liga Campionilor Africii.
PSV – Volendam 3-0. Dennis Man, doar rezervă
Final: PSV o învinge pe Volendam și își consolidează poziția de lider în Olanda. Dennis Man a fost odihnit de Peter Bosz în duelul cu formația din subsolul clasamentului olandez.
Min. 54: Guus Til duce scorul la unul de neprezentare din pasa bosniacului Esmir Bajraktarevic, cel care îl înlocuiește pe Dennis Man în echipa de start.
Min. 24: Ricardo Pepi trece în rolul de marcator și înscrie din foarfecă printr-un șut superb.
Min. 6: PSV deschide scorul prin Joey Veerman cu un gol din pasa lui Ricardo Pepi.
Update: A început meciul de la Eindhoven.
Printre românii implicați în competiții astăzi se numără și Laurențiu Reghecampf, care joacă în grupele Ligii Campionilor Africii cu Al-Hilal Omdurman. De asemenea, în La Liga, Ionuț Radu va fi în poarta lui Celta Vigo la duelul de pe teren propriu contra lui Espanyol.
În grecia, Răzvan Marin și Răzvan Lucescu sunt implicați în partidele echipelor pentru care joacă, respectiv antrenează. AEK Atena are derby cu Panathinaikos, în timp ce PAOK Salonic are un meci cu ocupanta locului 4 din campionat, Levadiakos.
Programul de astăzi românilor din străinătate
- PSV – FC Volendam 3-0
- St Eloi Lupopo – Al-Hilal Omdurman, 15:00 (Laurențiu Reghecampf)
- Pisa – Inter, 16:00 (Cristi Chivu)
- Levadiakos – PAOK, 19:00 (Răzvan Lucescu)
- Celta Vigo – Espanyol, 19:30 (Ionuț Radu)
- Panathinaikos – AEK, 21:00 (Răzvan Marin)
