Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu - Antena Sport

Românul Cristi Chivu se bucură de un salariu uriaş la Inter. Dacă inițial s-a vehiculat că salariul tehnicianului român la Inter este de două milioane de euro pe an, se pare că românul este plătit chiar mai bine.

Potrivit Goal Italia, salariul lui Cristi Chivu este de 2,5 milioane de euro pe an. Dacă ar fi rămas la Parma, ar fi încasat 900.000 de euro anual, deci banii încasaţi acum de tehnicianul român sunt mult mai mulţi. Totuşi, ca o comparaţie, Simone Inzaghi avea un salariu de 4,5 milioane de euro pe an la Inter. Mult mai mare decât al lui Cristi Chivu, dar incomparabil cu cel pe care îl are la Al-Hilal, 25 de milioane de euro pe an.

Cristi Chivu câştigă de zece ori mai bine ca Mircea Lucescu

Moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit recent o informaţie Fanatik.ro, potrivit căreia Mircea Lucescu ar câştiga 20.000 de euro pe lună la cârma primei reprezentative. “Dacă vă zic salariul lui Lucescu la națională, leșinați! 20.000 de euro ia selecționerul Mircea Lucescu, pe lună, la echipa națională. Răzvan Burleanu are un principiu, nu dă mai mult de 15-20.000. Pentru 20.000 de euro a stat în ploaie și a bătut cu 7-1!”, a precizat Horia Ivanovici. Mircea Lucescu ar avea totuşi în contract şi un bonus de calificare la Cupa Mondială din 2026 destul de bun, în valoare de 200.000 de euro.

Cosmin Olăroiu îi depăşeşte la salariu pe Cristi Chivu şi Mircea Lucescu

Cu siguranţă, cel mai bine plătit antrenor român este Cosmin Olăroiu. El a semnat în aprilie să conducă de pe bancă reprezentativa Emiratelor Arabe Unite. Când a fost instalat, Olăroiu şi-a dat acordul pe un salariu de 6.000.000 de dolari pe sezon, ceea ce înseamnă în jur de 5,2 milioane de euro pe an.