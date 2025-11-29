Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole - Antena Sport

Dramatismul ajunge la cote maxime în Formula 1, iar penultimul “episod” al acestui sezon din “Marele Circ” urmează să se consume pe circuitul din Qatar. La Lusail, Oscar Piastri va pleca din pole-position, după ce australianul a câștigat și cursa de sprint, iar în spatele său se vor afla Lando Norris și Max Verstappen.

Cursa Marelui Premiu din Qatar va avea loc duminică de la ora 18:00, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Evenimentul va fi transmis în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Cursa din Qatar va avea o miză uriașă pentru cei trei piloți rămași în lupta pentru titlu, respectiv Norris, Piastri și Verstappen. După cursa de sprint câștigată de australian, diferența dintre el și colegul său de la McLaren a fost redusă la 22 de puncte, în timp ce olandezul e la 25 de puncte de lider.

La Lusail, Lando Norris poate deveni în premieră campion în Formula 1, în cazul în care anumite rezultate îl vor avantaja pe britanic. Pentru a fi sigur de titlu, liderul clasamentului general la piloți trebuie să câștige cursa, însă dacă termină mai jos de prima treaptă a podiumului atunci va depinde de rezultatele rivalilor săi.

Circuitul din Qatar a găzduit prima cursă de Formula 1 în 2021. Un an mai târziu, cursa nu a mai avut loc, din cauza Cupei Mondiale de fotbal, dar a revenit în 2023 în calendar, atunci când s-a anunţat semnarea unui contract valabil 10 ani. Dacă ediţia din 2021 a fost câştigată de Lewis Hamilton, Max Verstappen a fost cel care s-a impus în 2023 şi 2024 în Qatar. În 2023, el a cucerit matematic titlul după cursa de sprint de pe Lusail International Circuit.