Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole - Antena Sport

Home | Formula 1 | Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole

Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole

Andrei Nicolae Publicat: 29 noiembrie 2025, 22:50

Comentarii
Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole

Oscar Piastri, în timpul cursei de sprint din Qatar / Profimedia

Dramatismul ajunge la cote maxime în Formula 1, iar penultimul “episod” al acestui sezon din “Marele Circ” urmează să se consume pe circuitul din Qatar. La Lusail, Oscar Piastri va pleca din pole-position, după ce australianul a câștigat și cursa de sprint, iar în spatele său se vor afla Lando Norris și Max Verstappen.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cursa Marelui Premiu din Qatar va avea loc duminică de la ora 18:00, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Evenimentul va fi transmis în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Cursa din Qatar va avea o miză uriașă pentru cei trei piloți rămași în lupta pentru titlu, respectiv Norris, Piastri și Verstappen. După cursa de sprint câștigată de australian, diferența dintre el și colegul său de la McLaren a fost redusă la 22 de puncte, în timp ce olandezul e la 25 de puncte de lider.

La Lusail, Lando Norris poate deveni în premieră campion în Formula 1, în cazul în care anumite rezultate îl vor avantaja pe britanic. Pentru a fi sigur de titlu, liderul clasamentului general la piloți trebuie să câștige cursa, însă dacă termină mai jos de prima treaptă a podiumului atunci va depinde de rezultatele rivalilor săi.

Circuitul din Qatar a găzduit prima cursă de Formula 1 în 2021. Un an mai târziu, cursa nu a mai avut loc, din cauza Cupei Mondiale de fotbal, dar a revenit în 2023 în calendar, atunci când s-a anunţat semnarea unui contract valabil 10 ani. Dacă ediţia din 2021 a fost câştigată de Lewis Hamilton, Max Verstappen a fost cel care s-a impus în 2023 şi 2024 în Qatar. În 2023, el a cucerit matematic titlul după cursa de sprint de pe Lusail International Circuit.

Reclamă
Reclamă

Ordinea plecării piloților în cursa din Qatar

Motivul pentru care 6.500 de avioane Airbus au rămas la sol provocând haos pe aeroporturi din întreaga lumeMotivul pentru care 6.500 de avioane Airbus au rămas la sol provocând haos pe aeroporturi din întreaga lume
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
Observator
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
Ciprian Ciucu le promite bucureștenilor o Sală Polivalentă la standarde occidentale: „Vom pune Capitala pe harta sportului mondial!”
Fanatik.ro
Ciprian Ciucu le promite bucureștenilor o Sală Polivalentă la standarde occidentale: „Vom pune Capitala pe harta sportului mondial!”
23:51
Cum poate câştiga Lando Norris titlul la Marele Premiu din Qatar. Calculele în lupta cu Piastri şi Verstappen
23:44
Zeljko Kopic: “Cîrjan a jucat un meci de top!” Ce spune şi despre lupta la titlu
23:42
Adrian Mazilu, în extaz după ce a debutat pentru Dinamo și a revenit pe teren: “De când așteptam…”
23:24
Cătălin Cîrjan, omul meciului cu Oţelul: “Îmi lipsea această reușită”
23:24
Laszlo Balint, dezamăgit după eșecul Oțelului cu Dinamo: “Rămânem cu nimic”
23:09
Paul Iacob şi-a criticat colegii după eşec: “Ne-a lipsit luciditatea la finalizare”
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 5 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 6 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând