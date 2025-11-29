Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. "Discuţii avansate" - Antena Sport

Închide meniul
Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. "Discuţii avansate"

Home | Fotbal | Liga 1 | Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate”

Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate”

Radu Constantin Publicat: 29 noiembrie 2025, 20:45

Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. Discuţii avansate

Mircea Lucescu şi Rinat Ahmetov / Profimedia Images

Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior și cel mai bogat ucrainean, a depus două oferte pentru afaceri din România. Una dintre firmele pe care le vrea apropiatul lui Mircea Lucescu e Liberty, care e și principalul sponsor de la Oțelul Galați. Cealaltă se numește ArcelorMittal Tubular Products Iași. Cum negocierile se apropie de final, nu este exclus ca Rinat Ahmetov să cumpere şi echipa de fotbal.

Rinat Ahmetov a depus ofertă pentru a prelua combinatul sidelurgic din Galați. Ucraineanul se luptă cu Dorinel Umbrărescu (63 de ani), omul de afaceri român care a depus și el o ofertă pentru preluarea Liberty Galați. Rinat Ahmetov, cel care a lucrat cu Mircea Lucescu la Șahtior, este proprietarul Metinvest, cel mai mare producător de oțel din Ucraina. Iar acum vrea să intre și pe piața oțelului în România.

Cristi Munteanu, președinte la gruparea gălățeană, a confirmat că Rinat Ahmetov e foarte aproape de a prelua şi clubul de fotbal. Oficialul Oțelului a transmis că, într-adevăr, discuțiile pentru preluarea Combinatului Siderurgic Galați de către Akhmetov sunt unele avansate. ”Nu am de unde să știu. Știu doar că suntem la pachet cu combinatul. Știu că erau discuții avansate să preia combinatul, atât știu”, a spus Cristi Munteanu.

Ce avere fabuloasă are Rinat Ahmetov

Averea estimată a lui Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, este de aproximativ 8 miliarde de dolari, conform rapoartelor recente din octombrie-noiembrie 2025. Această cifră îl menține în topul miliardarilor mondiali, deși averea sa a fluctuat considerabil de-a lungul anilor din cauza conflictelor din regiune.

 

