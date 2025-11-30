Singurele șanse ale lui Max Verstappen să rămână în lupta la titlu: "Să faci asta e aproape imposibil" - Antena Sport

Max Verstappen va pleca de pe poziția a treia în cursa Marelui Premiu din Qatar, în ceea ce poate însemna ultima sa șansă de a rămâne în lupta pentru titlu. Înainte de cursa de la Lusail, consilierul celor de la Red Bull, Helmut Marko, a prefațat ce urmează să se întâmple duminică, dar și care sunt șansele olandezului de a obține un rezultat bun.

Lupta pentru titlul din Formula 1 se poate decide astăzi în Qatar, Lando Norris fiind cel care poate deveni campion mondial în urma cursei de la Lusail. În mod cert, Piastri și Verstappen își doresc să îl oprească, însă olandezul se află într-o poziție mai puțin favorabilă, urmând să plece de pe locul al treilea în cursa de Grand Prix.

Depășirea cât mai rapidă, unica variantă pentru Verstappen

Deși cvadruplul campion mondial s-a arătat extrem de încrezător înainte de cursă, Helmut Marko, consilierul de la Red Bull, este de părere că pilotul echipei austriece trebuie să facă o manevră de depășire extrem de repede pentru a spera la un rezultat care să îl țină în lupta la titlu. Potrivit oficialului, Verstappen ar avea două posibilități, fie să încerce să se “arunce” încă din primul viraj pentru a depăși, așa cum anticipează și Zak Brown, șeful McLaren, fie să facă depășirea în primele două tururi.

“Când știi că Max e lângă tine, majoritatea au emoții. Să depășești e aproape imposibil. Cred că trebuie să o faci în primul viraj sau în primele două tururi, dar avem două opriri, iar asta ne oferă câteva posibilități tactice“, a spus Helmut Marko, potrivit motorsport.com.

Cursa Marelui Premiu din Qatar e duminică de la ora 18:00, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.