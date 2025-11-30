Peter Bosz a dat cărţile pe faţă: de ce nu a jucat Dennis Man în meciul cu Volendam - Antena Sport

Dennis Man nu a prins niciun minut în duelul cu Volendam, câştigat de echipa sa cu 3-0, în cadrul etapei a 14-a din Eredivisie.

Man a jucat 89 de minute pe Anfield, în victoria uriaşă cu Liverpool, 4-1, iar Peter Bosz a specificat care este motivul pentru care nu a evoluat în campionat: “nu poate juca două meciuri într-o săptămână”.

Dennis Man, doar rezervă în campionat

“Man este unul dintre jucătorii care nu sunt încă obişnuiţi să joace două meciuri pe săptămână. Norocul nostru e că nu avem doar un prim 11 bun, ci şi un lot de calitate”, a spus Bosz, citat de voetbalprimeur.nl.

Atacantul de 27 de ani cotat la 10 milioane de euro a adunat 9 meciuri în Olanda, în care şi-a trecut în cont două goluri şi 4 pase decisive. De asemenea, el a marcat două goluri şi în Champions League, în victoria 6-2 cu Napoli.

PSV a scris istorie cu Dennis Man în teren

PSV a scris istorie miercuri seară în Champions League, după ce a învins-o pe Liverpool cu un răsunător 4-1 chiar pe Anfield. În urma rezultatului înregistrat pe terenul “cormoranilor”, olandezii au doborât un record în istoria competițiilor europene.