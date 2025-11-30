Moment inedit în Anglia! Penalty repetat după o fază identică cu cea care a aruncat în aer lumea fotbalului - Antena Sport

Partida dintre Crystal Palace și Manchester United a oferit un moment rarisim în acest sport, dar care cu siguranță le-a adus aminte fanilor de o partidă de Champions League dintre Real Madrid și Atletico în martie. Trupa lui Oliver Glasner a primit un penalty, iar Jean-Philippe Mateta a marcat, însă penalty-ul a fost repetat după ce francezul a lovit mingea cu ambele picioare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În martie 2025, Real și Atletico Madrid se întâlneau în optimile Ligii Campionilor, iar duelul ajungea la loviturile de departajare, unde a avut loc un moment extrem de controversat. Julian Alvarez l-a învins pe Thibaut Courtois, însă reușita sa a fost anulată, după ce s-a văzut pe reluări că a atins mingea cu ambele picioare în momentul execuției. Real avea să câștige acea serie de lovituri de la 11 metri, însă cu foarte mult “cântec”.

Schimbarea regulii l-a ajutat pe Mateta

Odată cu acea controversă imensă de pe Metropolitano, cei care se ocupă de regulile din fotbal au decis ca în cazul în care un jucător atinge mingea cu ambele picioare la un penalty, atunci lovitura să se repete, nu să se considere ratată. Această regulă l-a ajutat astăzi pe Mateta în duelul dintre Palace și United.

Jean-Philippe Mateta was forced to retake his penalty against Manchester United after the ball rolled over his standing foot, counting it as a double touch.

But as with his first attempt, he scored on his second attempt.

Crystal Palace lead Ruben Amorim’s side 1-0. pic.twitter.com/0a7r7IQClT

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 30, 2025

La scorul de 0-0, Leny Yoro a comis un fault și a văzut cartonașul roșu, iar atacantul francez și-a asumat responsabilitatea de a executa. Mateta a marcat, dar arbitrul nu a validat golul, pentru că pe reluări s-a văzut clar cum jucătorul a atins mingea cu ambele picioare în momentul execuției.