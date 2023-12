"Când l-am cunoscut, era nimeni" S-a iubit cu "Prinţul" Cristea şi a rupt tăcerea despre relaţia încheiată la Tribunal - Antena Sport

Adevărul despre pensia alimentară pe care o plăteşte „Prinţul” Cristea

Denisa Nechifor a dezvăluit că nu i-a cerut pensie alimentară lui Adrian Cristea, pentru ca acest fapt să nu aibă vreun impact negativ asupra fetiţei lor. Aceasta susţine că a fost sfătuită de mulţi oameni să-i ceară o sumă de bani lunară fostului său iubit, însă a refuzat să facă asta.

„Nu, nu am făcut asta. E copilul meu şi nu mi-aş dori ca pentru nişte bani să o traumatizez. Mulţi mi-au zis că e dreptul copilului, dar noi fiind persoane publice ar fi fost un circ. Iar eu vreau ca fata mea să crească într-un mediu normal. În viaţă nu este totul despre bani şi spun asta deşi mie îmi plac banii mult, dar am învăţat să îi fac.

Am avut câteva perioade grele cu el din punctul ăsta de vedere, de mai contraziceam şi nu mi-a plăcut. Eu mi-am dorit o viaţă liniştită, să îmi cresc copilul şi să am ce îmi place, ce vreau. Este o satisfacţie incredibilă că am reuşit să fac asta”, a declarat Denisa Nechifor, conform playtech.ro.

Adrian Cristea, detalii picante despre cum și-a sedus fostele iubite

„Prinţul” şi-a dezvăluit secretul şi a spus tot despre „tactica” pe care o are atunci când îşi doreşte să cucerească o femeie. Adrian Cristea a oferit declaraţii fără reţineri despre atuurile sale în vederea cuceririi unei femei. Acesta a declarat că simţul umorului este punctul său forte, mărturisind că femeile se îndrăgostesc imediat de acest aspect.

„Îmi place femeia și ce reprezintă ea. Nu știu dacă am avut vreo regulă sau vreun șablon. Trebuie să știi să te porți cu o femeie, să o respecți, să ai educație. Să o faci să râdă. Dacă o faci să râdă e jumătate cucerită.

Observăm acum în societate că e problemă din punctul ăsta de vedere, iar bărbații ar trebuie să respecte mai mult femeile, să le prețuiască și aprecieze mai mult”, a declarat Adrian Cristea, conform gsp.ro.

De asemenea, fostul jucător a mai declarat că în timpul unei relaţii, este dedicat complet şi are sentimente: „Nu știu dacă eu le-am iubit mai mult sau ele mai mult pe mine. Într-o relație eu mă implic și am sentimente”, a declarat Adrian Cristea, conform aceleiaşi surse citate mai sus.