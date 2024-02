"Memelușa" Teodora Stoica, "înlocuită" de BRomania cu fosta iubită a lui George Pușcaș. Cât de frumoasă este Fabiola Matiuță - Antena Sport

Reclamă

„Acum nu mai vreau să mă însor. M-am răzgândit. Am avut perioada asta în care m-am întors de la film, pentru rolul ăsta am ajuns să am 120 de kilograme, am mai multe probleme cu faptul că mă dedic prea mult muncii mele.

Ăsta e proiectul meu pentru 2024 și cred că de abia de atunci o să fiu available. Pentru că mi-am dat seama că, în orice relație în care intru, eu vin cu niște probleme și nu dau o șansă bună. Mai întâi trebuie să mi le rezolv și după…

Reclamă

(Crezi că nu primești înțelegere și răbdare din partea femeilor?) Am grijă, dacă întâlnesc pe cineva, să înțeleagă treaba asta. Și, de obiecei, nu se concretizează în ceva prea serios pentru că, și eu, și ea, ne dăm seama foarte repede că nu o să meargă dacă e genul de persoană care îmi cere mai mult decât pot să îi ofer în perioada asta.

Nu, eu nu cred în aventuri de o noapte, că de obicei prima noapte e cel mai mare eșec. E foarte greu, pentru că și eu sunt un tip timid. Cred că ai nevoie de prima seară ca să te cunoști mai bine”, a declarat BRomania, pentru cancan.ro, imediat după despărţirea de Teodora Stoica.

BRomania a făcut-o rapid uitată pe „Memeluşa”. Şi noua lui iubită a fost sub lumina reflectoarelor. Fabiola Matiuță a fost într-o relaţie cu George Puşcaş aproximativ un an şi jumătate. Cei doi s-au despărţit în 2020, într-un moment în care erau zvonuri că se pregătesc de nuntă. Amândoi au refuzat să ofere detalii despre „ruptura” care s-a produs din senin.

Reclamă 4 / 0/3

Cum se menţine în formă fiica lui Mihai Stoica. Teodora Stoica trece printr-un moment extraordinar S-a aflat cum se menţine în formă fiica lui Mihai Stoica. Teodora Stoica a venit cu noi detalii şi le-a arătat fanilor ei modul prin care reuşeşte să traverseze cel mai bun moment al vieţii ei. Tânăra de 28 de ani este pasionată de sport şi surprinde la fiecare apariţie. Teodora s-a confruntat cu grave probleme medicale, dar s-a vindecat şi acum este de neoprit. A participat la Timişoara Triatlon şi s-a întrecut în probele de înot, ciclism şi alergare. Continuă să se antreneze la maximum şi demonstrează din ce este în stare în postările de pe reţelele sociale. Teodora este extrem de atentă şi la alimentaţie. A postat, pe Instagram, o imagine cu ceea ce a mâncat. S-a limitat la o salată. Fiica lui MM a anunţat că sportul a ajutat-o să treacă peste cele mai dificile momente. „Am încercat toate sporturile, tenis, handbal şi fotbal, dar nu s-au prins. Eu nu sunt bună la nimic cu minge. Prefer să alerg, să fac sală. Eram într-o perioadă mai grea şi chiar tatăl meu mi-a spus nu sta, fă sport, mişcă-te, că o să înţelegi, o să vezi cât e de important şi practic sportul m-a scos din nişte stări destul de rele. Am fost la un semimaraton şi chiar Ovidiu Kurti (n.r. – kinetoterapeutul de la FCSB) mi-a spus, dar dacă tot ai fost şi ţi-a plăcut, de ce nu încerci şi un triatlon? M-am gândit bicicletă, înot… Îmi place să merg cu bicicleta. Hai să încerc şi înotul. Ciudat acum e că înotul e proba preferată. Am cam două antrenamente pe zi, mă duc de trei, patri ori pe săptămână la înot şi apoi alternez. Fac bicicletă, alergare şi sală”, spunea Teodora Stoica într-un interviu pentru orangesport.ro.

Cine va castiga Liga Campionilor in acest sezon? Manchester City Real Madrid Inter Milano PSG Bayern Munchen Barcelona Alta echipa Vezi rezultatele Loading ... Loading ...