"Nu voi înceta niciodată să-i mulţumesc". Noua "perlă" a lui Inter, laude pentru Cristi Chivu - Antena Sport

Noua “perlă” a lui Inter a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu. Pio Esposito a declarat că-i este recunoscător antrenorului român pentru ajutorul pe care i l-a oferit în carieră.
Pio Esposito a fost elevul lui Cristi Chivu la Inter Primavera, iar acum, fundaşul de 20 de ani este în lotul echipei mari a nerazzurrilor.
Noua “perlă” a lui Inter, laude pentru Cristi Chivu
Pio Esposito a amintit de faptul că a avut o perioadă dificilă pe vremea când evolua la Inter Primavera, însă Cristi Chivu i-a oferit încredere, motiv pentru care mereu îi va fi recunoscător.
“În echipa U19 cu Chivu, după șase luni în care nu am avut evoluții bune, antrenorul mi-a dat banderola de căpitan. S-a întâmplat după aia din nou la Cagliari, când nu era căpitanul, am marcat un hattrick, iar el mi-a lăsat-o până la sfârșitul sezonului. Această responsabilitate m-a făcut mare și nu voi înceta niciodată să-i mulțumesc pentru această oportunitate.
Doi ani de neuitat la Spezia, cruciali pentru dezvoltarea mea. Am debutat și am marcat primul meu gol la nivel profesionist. Îi mulțumesc antrenorului D’Angelo, care a fost foarte important pentru mine, precum și coechipierilor de acolo și tuturor celor care m-au ajutat să-mi iau zborul și să-mi realizez visul de a purta din nou tricoul lui Inter.
Am fost omul meciului la Campionatul Mondial al Cluburilor, primul meu gol pentru Inter. Încă îmi este greu să înțeleg asta, este un sentiment atât de puternic. Când sărbătoresc, există un moment în care mă simt pierdut, este o emoție cu adevărat puternică. Să port din nou acest tricou este un vis devenit realitate. (n.r. De ce și-a ales numărul 94) Cartierul meu se numește Ciceron 94 și a fost o dedicație pentru el.
Fiecare copil care începe să se joace cu o minge visează să poarte tricoul echipei favorite și al echipei naționale. Acum vreau să realizez și acest lucru”, a declarat Pio Esposito, conform fcinter1908.it.
Inter, victorie în ultimul amical al verii
Echipa Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins cu scorul de 2-0 formaţia greacă Olympiacos Pireu, într-un meci amical disputat sâmbătă la Bari, în faţa a aproximativ 40.000 de spectatori, informează mass-media italiană.