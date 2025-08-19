"Nu voi înceta niciodată să-i mulţumesc". Noua "perlă" a lui Inter, laude pentru Cristi Chivu - Antena Sport

Noua “perlă” a lui Inter a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu. Pio Esposito a declarat că-i este recunoscător antrenorului român pentru ajutorul pe care i l-a oferit în carieră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pio Esposito a fost elevul lui Cristi Chivu la Inter Primavera, iar acum, fundaşul de 20 de ani este în lotul echipei mari a nerazzurrilor.

Noua “perlă” a lui Inter, laude pentru Cristi Chivu

Pio Esposito a amintit de faptul că a avut o perioadă dificilă pe vremea când evolua la Inter Primavera, însă Cristi Chivu i-a oferit încredere, motiv pentru care mereu îi va fi recunoscător.

“În echipa U19 cu Chivu, după șase luni în care nu am avut evoluții bune, antrenorul mi-a dat banderola de căpitan. S-a întâmplat după aia din nou la Cagliari, când nu era căpitanul, am marcat un hattrick, iar el mi-a lăsat-o până la sfârșitul sezonului. Această responsabilitate m-a făcut mare și nu voi înceta niciodată să-i mulțumesc pentru această oportunitate.

Doi ani de neuitat la Spezia, cruciali pentru dezvoltarea mea. Am debutat și am marcat primul meu gol la nivel profesionist. Îi mulțumesc antrenorului D’Angelo, care a fost foarte important pentru mine, precum și coechipierilor de acolo și tuturor celor care m-au ajutat să-mi iau zborul și să-mi realizez visul de a purta din nou tricoul lui Inter.