Adrian Mutu, mesaj ferm după ce Dennis Man a fost transferat de PSV: "E un pas în faţă" - Antena Sport

Adrian Mutu a reacţionat, după ce Dennis Man a fost transferat de PSV de la Parma, în schimbul sumei de nouă milioane de euro. Fostul internaţional consideră că “tricolorul” a făcut un pas în faţă în cariera sa.

Dennis Man intrase într-un “con de umbră” la Parma, după venirea pe bancă a lui Cristi Chivu, de la începutul anului. Sub comanda antrenorului român, Man ajunsese rezervă la formaţia din Serie A.

Adrian Mutu, mesaj ferm după ce Dennis Man a fost transferat de PSV

Adrian Mutu a amintit de perioada mai complicată prin care a trecut Dennis Man, în a doua parte a sezonului trecut, fiind convins astfel că transferul la PSV este unul bun pentru internaţionalul român.

“Briliantul” a mai declarat că totul depinde de Man pentru a se impune la campioana Olandei, la care are şansa să debuteze în meciul cu Groningen, de sâmbătă, din campionat.

“Eu cred că PSV e o echipă mai mare decât Parma. Eu cred că e un pas în față, nu unul în spate. Acum depinde de el. A avut o scădere de formă mare față de ce ne obișnuise la Parma. (n.r.Rămâne un semn de întrebare cum de nu a putut Cristi Chivu să-l folosească mai mult și să-l readucă la forma inițială?) Aici e o necunoscută.