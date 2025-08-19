Adrian Mutu, mesaj ferm după ce Dennis Man a fost transferat de PSV: "E un pas în faţă" - Antena Sport

Adrian Mutu a reacţionat, după ce Dennis Man a fost transferat de PSV de la Parma, în schimbul sumei de nouă milioane de euro. Fostul internaţional consideră că “tricolorul” a făcut un pas în faţă în cariera sa.
Dennis Man intrase într-un “con de umbră” la Parma, după venirea pe bancă a lui Cristi Chivu, de la începutul anului. Sub comanda antrenorului român, Man ajunsese rezervă la formaţia din Serie A.
Adrian Mutu, mesaj ferm după ce Dennis Man a fost transferat de PSV
Adrian Mutu a amintit de perioada mai complicată prin care a trecut Dennis Man, în a doua parte a sezonului trecut, fiind convins astfel că transferul la PSV este unul bun pentru internaţionalul român.
“Briliantul” a mai declarat că totul depinde de Man pentru a se impune la campioana Olandei, la care are şansa să debuteze în meciul cu Groningen, de sâmbătă, din campionat.
“Eu cred că PSV e o echipă mai mare decât Parma. Eu cred că e un pas în față, nu unul în spate. Acum depinde de el. A avut o scădere de formă mare față de ce ne obișnuise la Parma. (n.r.Rămâne un semn de întrebare cum de nu a putut Cristi Chivu să-l folosească mai mult și să-l readucă la forma inițială?) Aici e o necunoscută.
Atât Cristi, cât și Dennis nu vorbesc despre acest lucru. Acolo s-a întâmplat ceva, dar nu mai contează. Eu cred că Man, într-o perioadă de lipsă de formă, a făcut un pas în față la PSV. Ei și cu Ajax sunt cele mai puternice echipe din Olanda”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.
Dennis Man a rămas pe bancă la primul meci la PSV
Dennis Man a rămas pe banca de rezerve la primul meci la PSV. Internaţionalul român a fost rezervă neutilizată în duelul de campionat, câştigat de campioana Olandei cu Twente, scor 2-0. PSV s-a impus graţie autogolului lui Max Bruns, din minutul şapte, şi a golului marcat de Jerdy Schouten, în minutul 54.
Antrenorul lui PSV a efectuat prima schimbare în minutul 22, forţat de accidentarea lui Alassane Plea. În locul atacantului francez, Peter Bosz l-a trimis în teren pe Guus Til.