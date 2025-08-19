Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mutu, mesaj ferm după ce Dennis Man a fost transferat de PSV: "E un pas în faţă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Adrian Mutu, mesaj ferm după ce Dennis Man a fost transferat de PSV: “E un pas în faţă”

Adrian Mutu, mesaj ferm după ce Dennis Man a fost transferat de PSV: “E un pas în faţă”

Publicat: 19 august 2025, 9:26

Comentarii
Adrian Mutu, mesaj ferm după ce Dennis Man a fost transferat de PSV: E un pas în faţă

Dennis Man, la PSV/ Profimedia

Adrian Mutu a reacţionat, după ce Dennis Man a fost transferat de PSV de la Parma, în schimbul sumei de nouă milioane de euro. Fostul internaţional consideră că “tricolorul” a făcut un pas în faţă în cariera sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dennis Man intrase într-un “con de umbră” la Parma, după venirea pe bancă a lui Cristi Chivu, de la începutul anului. Sub comanda antrenorului român, Man ajunsese rezervă la formaţia din Serie A.

Adrian Mutu, mesaj ferm după ce Dennis Man a fost transferat de PSV

Adrian Mutu a amintit de perioada mai complicată prin care a trecut Dennis Man, în a doua parte a sezonului trecut, fiind convins astfel că transferul la PSV este unul bun pentru internaţionalul român.

“Briliantul” a mai declarat că totul depinde de Man pentru a se impune la campioana Olandei, la care are şansa să debuteze în meciul cu Groningen, de sâmbătă, din campionat.

“Eu cred că PSV e o echipă mai mare decât Parma. Eu cred că e un pas în față, nu unul în spate. Acum depinde de el. A avut o scădere de formă mare față de ce ne obișnuise la Parma. (n.r.Rămâne un semn de întrebare cum de nu a putut Cristi Chivu să-l folosească mai mult și să-l readucă la forma inițială?) Aici e o necunoscută.

Reclamă
Reclamă

Atât Cristi, cât și Dennis nu vorbesc despre acest lucru. Acolo s-a întâmplat ceva, dar nu mai contează. Eu cred că Man, într-o perioadă de lipsă de formă, a făcut un pas în față la PSV. Ei și cu Ajax sunt cele mai puternice echipe din Olanda”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

Dennis Man a rămas pe bancă la primul meci la PSV

Dennis Man a rămas pe banca de rezerve la primul meci la PSV. Internaţionalul român a fost rezervă neutilizată în duelul de campionat, câştigat de campioana Olandei cu Twente, scor 2-0. PSV s-a impus graţie autogolului lui Max Bruns, din minutul şapte, şi a golului marcat de Jerdy Schouten, în minutul 54.

Antrenorul lui PSV a efectuat prima schimbare în minutul 22, forţat de accidentarea lui Alassane Plea. În locul atacantului francez, Peter Bosz l-a trimis în teren pe Guus Til.

Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de leiUn bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
Reclamă

În minutul 74, Peter Bosz a mai efectuat alte două schimbări: Mauro Junior a fost înlocuit de fundaşul Kiliann Sildillia, iar Couhaib Drouech i-a luat locul lui Ruben van Bommel.

Dennis Man a fost surprins de camere la încălzire, la începutul reprizei secunde. Peter Bosz a decis să-i amâne debutul acestuia la campioana Olandei.

Dennis Man poate bifa primele minute la noua sa echipă pe teren propriu. În runda următoarea, PSV va primi vizita celor de la Groningen. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 19:45.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Observator
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
11:53
Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Vinicius la naţionala Braziliei. Motivul din spatele deciziei şoc
11:37
Louis Munteanu, ofertă uriaşă de la Valencia. Condiţiile puse pentru realizarea transferului definitiv
11:28
Lionel Messi revine în lotul naţionalei Argentinei. Noul star al lui Real Madrid, convocat şi el
11:15
Gigi Mustaţă, decizie surprinzătoare înainte de Aberdeen – FCSB. Câţi fani ai campioanei vor fi prezenţi în Scoţia
10:39
Ce a spus Mihai Stoica despre Siyabonga Ngezana, după gafa uriaşă din derby-ul cu Rapid: “Am curaj să fac pariu”
10:32
Jannik Sinner, anunţ despre participarea la US Open după ce s-a retras în finala de la Cincinnati
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 4 Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1” 5 Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB 6 „Dezastruos!” Echipa pe care Dan Petrescu o vedea „100% campioană în România” s-a prăbușit complet
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”