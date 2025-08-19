Iga Swiatek a câştigat turneul de la Cincinnati. Victorie clară în finala cu Jasmine Paolini - Antena Sport

Iga Swiatek, numărul trei mondial, s-a impus pentru prima oară în turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, luni, după ce a învins-o în finală pe italianca Jasmine Paolini cu 7-5, 6-4.

Swiatek (24 ani) se anunţă a fi în mare formă pentru US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al sezonului, pe care l-a câştigat în 2022 şi care va începe duminică la New York.

Iga Swiatek a câştigat turneul de la Cincinnati

Trofeul din Ohio este al 24-lea câştigat în carieră de poloneză şi al 11-lea de categoria WTA 1.000, doar legendara Serena Williams având mai multe (13).

Succesul reuşit de Swiatek la Cincinnati îi permite să urce pe locul al doilea în clasamentul WTA, devansând-o pe Coco Gauff, însă la mai mult de 3.000 de puncte de liderul Arina Sabalenka.

În finală, Swiatek a reuşit să recupereze terenul după un debut slab, în care a fost condusă cu 3-0 de italiancă. În actul secund, cele două jucătoare s-au întrecut în break-uri, însă Swiatek a încheiat cu un as şi a obţinut a şasea sa victorie în tot atâtea meciuri directe cu Paolini.