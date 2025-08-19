Louis Munteanu, tot mai aproape de plecarea de la CFR Cluj. Neluţu Varga a ajuns la un acord pentru un transfer istoric - Antena Sport

Închide meniul
Louis Munteanu, tot mai aproape de plecarea de la CFR Cluj. Neluţu Varga a ajuns la un acord pentru un transfer istoric

Home | Fotbal | Liga 1 | Louis Munteanu, tot mai aproape de plecarea de la CFR Cluj. Neluţu Varga a ajuns la un acord pentru un transfer istoric

Louis Munteanu, tot mai aproape de plecarea de la CFR Cluj. Neluţu Varga a ajuns la un acord pentru un transfer istoric

Publicat: 19 august 2025, 8:30

Louis Munteanu, tot mai aproape de plecarea de la CFR Cluj. Neluţu Varga a ajuns la un acord pentru un transfer istoric

Louis Munteanu, la CFR Cluj / Profimedia.

Louis Munteanu e tot mai aproape de plecarea de la CFR Cluj. Neluţu Varga a ajuns la un acord cu oficialii de la Rennes în privinţa transferului atacantului de la CFR Cluj.

După o perioadă în care părea că Louis Munteanu are şanse să continue la CFR Cluj, în acest sezon, negocierile privind transferul său în Ligue 1 s-au reluat.

Louis Munteanu, tot mai aproape de plecarea de la CFR Cluj

Concret, conform prosport.ro, transferul lui Louis Munteanu la Rennes s-ar putea oficializa până la finalul acestei săptămâni. Francezii au aşteptat să-l vândă pe Arnadu Kalimuendo la Nottingham Forest pentru a relua negocierile cu Neluţu Varga.

Patronul de la CFR Cluj a aşteptat până când Rennes l-a vândut pe atacantul francez pentru a ajunge ulterior la o înţelegere şi în privinţa transferului lui Louis Munteanu. CFR Cluj ar urma să încaseze suma de 12 milioane de euro pentru Munteanu, sumă la care se vor adăuga şi bonusuri substanţiale.

Conform sursei citate anterior, Louis Munteanu ar putea bifa ultimul meci la CFR Cluj joi, atunci când clujenii se înfruntă cu Hacken în play-off-ul Conference League. Sunt şanse ca mutarea să se producă chiar mai devreme, înaintea duelului, astfel că atacantul ar putea să nu facă deplasarea în Suedia.

Rennes a încasat 31,5 milioane de euro pentru Kalimuendo

Echipa care îl doreşte pe Louis Munteanu (23 de ani) îl vinde pe atacantul Arnaud Kalimuendo (23 de ani) pentru 31.5 milioane de euro, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri.

Rennes şi Lille îşi manifestaseră anterior intenţia de a-l transfera pe atacantul lui CFR Cluj. Niciuna dintre echipe nu a ajuns însă, până acum, la o înţelegere cu Neluţu Varga. Varga a cerut, iniţial, 18 milioane de euro pentru a-l ceda pe Louis Munteanu, sumă considerată prea mare de Rennes şi Lille.

Suma mare încasată de Rennes i-ar permite echipei franceze investiţia în Louis Munteanu. Mai mult ca sigur, Rennes va decide să achiziţioneze un atacant până la încheierea campaniei de transferuri din vară, pentru a-l înlocui pe Kalimuendo.

1 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 4 Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1” 5 Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB 6 „Dezastruos!” Echipa pe care Dan Petrescu o vedea „100% campioană în România” s-a prăbușit complet
