Louis Munteanu, tot mai aproape de plecarea de la CFR Cluj. Neluţu Varga a ajuns la un acord pentru un transfer istoric - Antena Sport

Louis Munteanu e tot mai aproape de plecarea de la CFR Cluj. Neluţu Varga a ajuns la un acord cu oficialii de la Rennes în privinţa transferului atacantului de la CFR Cluj.

După o perioadă în care părea că Louis Munteanu are şanse să continue la CFR Cluj, în acest sezon, negocierile privind transferul său în Ligue 1 s-au reluat.

Concret, conform prosport.ro, transferul lui Louis Munteanu la Rennes s-ar putea oficializa până la finalul acestei săptămâni. Francezii au aşteptat să-l vândă pe Arnadu Kalimuendo la Nottingham Forest pentru a relua negocierile cu Neluţu Varga.

Patronul de la CFR Cluj a aşteptat până când Rennes l-a vândut pe atacantul francez pentru a ajunge ulterior la o înţelegere şi în privinţa transferului lui Louis Munteanu. CFR Cluj ar urma să încaseze suma de 12 milioane de euro pentru Munteanu, sumă la care se vor adăuga şi bonusuri substanţiale.

Conform sursei citate anterior, Louis Munteanu ar putea bifa ultimul meci la CFR Cluj joi, atunci când clujenii se înfruntă cu Hacken în play-off-ul Conference League. Sunt şanse ca mutarea să se producă chiar mai devreme, înaintea duelului, astfel că atacantul ar putea să nu facă deplasarea în Suedia.