Scoţienii, şocaţi de reacţia lui Gigi Becali. Cum l-au descris înaintea confruntării din Europa League - Antena Sport

Scoţienii au fost şocaţi de reacţia avută de Gigi Becali la adresa lui Darius Olaru, înaintea confruntării tur dintre Aberdeen şi FCSB. Aceştia i-au făcut portretul patronului campioanei.

FCSB se va deplasa în Scoţia pentru prima manşă a duelului cu Aberdeen. Campioana se luptă cu scoţienii pentru calificarea în grupa principală de Europa League. Partida se va disputa joi, de la 21:45, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Scoţienii, şocaţi de reacţia lui Gigi Becali înainte de Aberdeen – FCSB

Gigi Becali a lansat un atac asupra lui Darius Olaru, căpitanul FCSB-ului fiind schimbat la pauza derby-ului cu Rapid. Patronul campioanei a fost extrem de nemulţumit de evoluţia mijlocaşului, lucru care i-a surprins pe scoţieni.

Jurnaliştii din Scoţia au subliniat şi faptul că Gigi Becali nu se fereşte să recunoască faptul că el dictează schimbările la echipa sa.

“Patronul echipei Steaua București (n.r. FCSB), Gigi Becali, a lansat un atac incredibil asupra propriului căpitan, după ce a ordonat schimbarea acestuia la pauză în derby-ul lor dinaintea deplasării la Aberdeen din această săptămână.