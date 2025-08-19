Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scoţienii, şocaţi de reacţia lui Gigi Becali. Cum l-au descris înaintea confruntării din Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Scoţienii, şocaţi de reacţia lui Gigi Becali. Cum l-au descris înaintea confruntării din Europa League

Scoţienii, şocaţi de reacţia lui Gigi Becali. Cum l-au descris înaintea confruntării din Europa League

Publicat: 19 august 2025, 8:46

Comentarii
Scoţienii, şocaţi de reacţia lui Gigi Becali. Cum l-au descris înaintea confruntării din Europa League

Gigi Becali / Antena Sport

Scoţienii au fost şocaţi de reacţia avută de Gigi Becali la adresa lui Darius Olaru, înaintea confruntării tur dintre Aberdeen şi FCSB. Aceştia i-au făcut portretul patronului campioanei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB se va deplasa în Scoţia pentru prima manşă a duelului cu Aberdeen. Campioana se luptă cu scoţienii pentru calificarea în grupa principală de Europa League. Partida se va disputa joi, de la 21:45, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Scoţienii, şocaţi de reacţia lui Gigi Becali înainte de Aberdeen – FCSB

Gigi Becali a lansat un atac asupra lui Darius Olaru, căpitanul FCSB-ului fiind schimbat la pauza derby-ului cu Rapid. Patronul campioanei a fost extrem de nemulţumit de evoluţia mijlocaşului, lucru care i-a surprins pe scoţieni.

Jurnaliştii din Scoţia au subliniat şi faptul că Gigi Becali nu se fereşte să recunoască faptul că el dictează schimbările la echipa sa.

“Patronul echipei Steaua București (n.r. FCSB), Gigi Becali, a lansat un atac incredibil asupra propriului căpitan, după ce a ordonat schimbarea acestuia la pauză în derby-ul lor dinaintea deplasării la Aberdeen din această săptămână.

Reclamă
Reclamă

Proprietarul și președintele echipei, Becali – fostul politician care a fost închis timp de trei ani după un scandal de corupție acum 12 ani – nu își ascunde politica de a alege personal echipa și de a face schimbări”, au notat scoţienii.

Doi jucători ai FCSB-ului, incerţi pentru duelul cu Aberdeen

Mihai Stoica a anunţat că doi jucători ai FCSB-ului sunt incerţi pentru duelul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Oficialul campioanei a dezvăluit că sunt semne de întrebare în privinţa lui Risto Radunovic şi a lui Adrian Şut.

“Cred că Rapid e o echipă mai bună de atât. E păcat, dar campionatul e încă la început. Suntem toți concentrați pe Aberdeen și pe ce jucători putem recupera. Am avut câteva absențe. Alibec e bine din punct de vedere medical, dar nu are ritm. Nu cred că va face deplasarea în Scoția. E foarte important să se antreneze foarte bine, ca să-l avem cu FC Argeș și la returul.

Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de leiUn bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
Reclamă

Probabil că vor rămâne cei tineri. Sunt doi jucători cu semne de întrebare: Risto Radunovic și Adrian Șut. În rest, toți sunt ok. Am văzut că s-a vorbit mult de Politic. Mai are nevoie de timp pentru a se pune la punct fizic, pentru a scăpa de fobia asta a accidentărilor.

Eu văd limbajul corpului. Când un jucător, din când în când, face stretching, simte nevoia să facă prevenție, e clar că e o psihoză. Este un jucător foarte bun. A demonstrat nu neapărat în Supercupă, ci în dubla cu Drita”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Observator
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
11:53
Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Vinicius la naţionala Braziliei. Motivul din spatele deciziei şoc
11:37
Louis Munteanu, ofertă uriaşă de la Valencia. Condiţiile puse pentru realizarea transferului definitiv
11:28
Lionel Messi revine în lotul naţionalei Argentinei. Noul star al lui Real Madrid, convocat şi el
11:15
Gigi Mustaţă, decizie surprinzătoare înainte de Aberdeen – FCSB. Câţi fani ai campioanei vor fi prezenţi în Scoţia
10:39
Ce a spus Mihai Stoica despre Siyabonga Ngezana, după gafa uriaşă din derby-ul cu Rapid: “Am curaj să fac pariu”
10:32
Jannik Sinner, anunţ despre participarea la US Open după ce s-a retras în finala de la Cincinnati
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 4 Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1” 5 Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB 6 „Dezastruos!” Echipa pe care Dan Petrescu o vedea „100% campioană în România” s-a prăbușit complet
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”