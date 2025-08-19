Scoţienii, şocaţi de reacţia lui Gigi Becali. Cum l-au descris înaintea confruntării din Europa League - Antena Sport

Scoţienii au fost şocaţi de reacţia avută de Gigi Becali la adresa lui Darius Olaru, înaintea confruntării tur dintre Aberdeen şi FCSB. Aceştia i-au făcut portretul patronului campioanei.
FCSB se va deplasa în Scoţia pentru prima manşă a duelului cu Aberdeen. Campioana se luptă cu scoţienii pentru calificarea în grupa principală de Europa League. Partida se va disputa joi, de la 21:45, şi va fi în format live text, pe AS.ro.
Scoţienii, şocaţi de reacţia lui Gigi Becali înainte de Aberdeen – FCSB
Gigi Becali a lansat un atac asupra lui Darius Olaru, căpitanul FCSB-ului fiind schimbat la pauza derby-ului cu Rapid. Patronul campioanei a fost extrem de nemulţumit de evoluţia mijlocaşului, lucru care i-a surprins pe scoţieni.
Jurnaliştii din Scoţia au subliniat şi faptul că Gigi Becali nu se fereşte să recunoască faptul că el dictează schimbările la echipa sa.
“Patronul echipei Steaua București (n.r. FCSB), Gigi Becali, a lansat un atac incredibil asupra propriului căpitan, după ce a ordonat schimbarea acestuia la pauză în derby-ul lor dinaintea deplasării la Aberdeen din această săptămână.
Proprietarul și președintele echipei, Becali – fostul politician care a fost închis timp de trei ani după un scandal de corupție acum 12 ani – nu își ascunde politica de a alege personal echipa și de a face schimbări”, au notat scoţienii.
Doi jucători ai FCSB-ului, incerţi pentru duelul cu Aberdeen
Mihai Stoica a anunţat că doi jucători ai FCSB-ului sunt incerţi pentru duelul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Oficialul campioanei a dezvăluit că sunt semne de întrebare în privinţa lui Risto Radunovic şi a lui Adrian Şut.
“Cred că Rapid e o echipă mai bună de atât. E păcat, dar campionatul e încă la început. Suntem toți concentrați pe Aberdeen și pe ce jucători putem recupera. Am avut câteva absențe. Alibec e bine din punct de vedere medical, dar nu are ritm. Nu cred că va face deplasarea în Scoția. E foarte important să se antreneze foarte bine, ca să-l avem cu FC Argeș și la returul.