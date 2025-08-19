Decizia luată de Vinicius, după ce Real Madrid i-a oferit prelungirea contractului. Cluburile din Arabia Saudită, pe urmele lui - Antena Sport

Vinicius a luat decizia, după ce Real Madrid i-a oferit prelungirea contractului. Actuala înţelegere a starului brazilian cu “galacticii” expiră în vara lui 2027.

Florentino Perez i-a propus lui Vinicius o prelungire a contractului, în contextul în care brazilianul a cerut o mărire de salariu, pentru a ajunge să câştige cât Kylian Mbappe.

Decizia luată de Vinicius, după ce Real Madrid i-a oferit prelungirea contractului

Vinicius câştigă în prezent suma de 17 milioane de euro pe sezon, iar preşedintele lui Real Madrid i-a propus un salariu de 20 de milioane de euro.

Conform ESPN Brasil, starul brazilian vrea ca la acest salariu, să fie adăugate şi bonusuri prin care să ajungă la suma de 30 de milioane de euro, sumă pe care o câştigă anual Kylian Mbappe.

Florentino Perez i-a propus lui Vinicius prelungirea contractului şi în contextul în care mai multe cluburi din Arabia Saudită s-au arătat interesate de transferul lui. În ciuda propunerii venite din partea preşedintelui lui Real Madrid, brazilianul a decis să mai aştepte un sezon până să ia decizia finală în privinţa viitorului lui.