Decizia luată de Vinicius, după ce Real Madrid i-a oferit prelungirea contractului. Cluburile din Arabia Saudită, pe urmele lui - Antena Sport

Decizia luată de Vinicius, după ce Real Madrid i-a oferit prelungirea contractului. Cluburile din Arabia Saudită, pe urmele lui

Decizia luată de Vinicius, după ce Real Madrid i-a oferit prelungirea contractului. Cluburile din Arabia Saudită, pe urmele lui

Decizia luată de Vinicius, după ce Real Madrid i-a oferit prelungirea contractului. Cluburile din Arabia Saudită, pe urmele lui

Publicat: 19 august 2025, 9:13

Decizia luată de Vinicius, după ce Real Madrid i-a oferit prelungirea contractului. Cluburile din Arabia Saudită, pe urmele lui

Vinicius, la Real Madrid/ Profimedia

Vinicius a luat decizia, după ce Real Madrid i-a oferit prelungirea contractului. Actuala înţelegere a starului brazilian cu “galacticii” expiră în vara lui 2027.

Florentino Perez i-a propus lui Vinicius o prelungire a contractului, în contextul în care brazilianul a cerut o mărire de salariu, pentru a ajunge să câştige cât Kylian Mbappe.

Decizia luată de Vinicius, după ce Real Madrid i-a oferit prelungirea contractului

Vinicius câştigă în prezent suma de 17 milioane de euro pe sezon, iar preşedintele lui Real Madrid i-a propus un salariu de 20 de milioane de euro.

Conform ESPN Brasil, starul brazilian vrea ca la acest salariu, să fie adăugate şi bonusuri prin care să ajungă la suma de 30 de milioane de euro, sumă pe care o câştigă anual Kylian Mbappe.

Florentino Perez i-a propus lui Vinicius prelungirea contractului şi în contextul în care mai multe cluburi din Arabia Saudită s-au arătat interesate de transferul lui. În ciuda propunerii venite din partea preşedintelui lui Real Madrid, brazilianul a decis să mai aştepte un sezon până să ia decizia finală în privinţa viitorului lui.

Brazilienii citaţi anterior mai menţionează faptul că Vinicius a oprit, pentru moment, negocierile cu oficialii lui Real Madrid, fiind decis să le reia după încheierea sezonului care abia a început în Spania.

Probleme între Vinicius şi Real Madrid

Aflat sub contract până în iunie 2027, atacantul brazilian cere acelaşi salariu ca Kylian Mbappé pentru a semna un nou acord cu clubul madrilen, potrivit Cadena Ser.

Real Madrid ar fi surprinsă de această cerere, având în vedere că Vinicius nu a avut cel mai bun sezon.. Dacă negocierile eşuează, clubul l-ar putea vinde pe jucătorul care mai are un an de contract. Arabia Saudită şi-a arătat deja interesul.

Iniţial, Real Madrid şi Vinicius păreau să fi ajuns la un acord care l-ar fi făcut pe jucătorul de 25 de ani al doilea cel mai bine plătit jucător din echipă. Internaţionalul brazilian a ajuns în Spania la împlinirea vârstei de 18 ani pentru 45 de milioane de euro de la Flamengo. De atunci, el a jucat de 322 de ori pentru Los Merengues, marcând 106 goluri.

Vinicius a avut un sezon 2023-2024 remarcabil, conducând Real Madrid la câştigarea Ligii Campionilor şi La Liga.

