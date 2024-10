"Micul Hercule", la un pas de tragedie! Cum arată şi cu se ocupă la 20 de ani tânărul care la 5 ani intra în Cartea Recordurilor! - Antena Sport

„Micul Hercule” a fost la un pas de tragedie! Giuliano Stroe (20 de ani) face acum box de performanţă. Tatăl lui a povestit prin ce tragedie era să treacă fiul lui.

La 20 de ani, Giuliano Stroe se antrenează alături de faimosul Ben Day, fost boxer australian, cunoscut pentru stilul lui de luptă agresiv. (IMAGINI CU GIULIANO STROE ÎN CARTEA RECORDURILOR)

”Giuliano a ajuns cu ambulanța la Spitalul din Slatina de aproximativ două ore și nici până la ora asta nu l-au cusut. Pentru că are o tăietură largă și profundă la încheietura mâinii drepte a pierdut o jumătate de litru de sânge. Până am ajuns eu acasă, copiii nu au știut ce trebuie să facă. Asta este țara și oamenii pe care îi dorim împrejurul nostru, oare!? I-au pus doar un pansament și atât. Iar acum stă în curtea spitalului. România nu are spitale la comună! Termină studenții facultatea și se duc să muncească în afară în fabrică, pentru că statul sponsorizează războaiele, și nu necesarul și nevoile oamenilor”, declara tatăl lui Giuliano Stroe, Iulian Stroe, potrivit cancan.ro.

Atunci când avea numai 5 ani, Giuliano Stroe a intrat în Cartea Recordurilor Guinness. El a stabilit un record mondial pentru cei mai mulți pași pe mâini cu o greutate atașată picioarelor. Recordul respectiv i-a adus titulatura de „cel mai puternic copil din lume” la acea perioadă.

Chiar dacă toată lumea se aştepta ca Giuliano Stroe să fie un pachet de muşchi la adolescenţă, lucrurile nu au stat chiar aşa. „Micul Hercule” s-a transformat radical şi a renunţat, din cauza unor probleme de sănătate, la sporturile care l-au făcut celebru.