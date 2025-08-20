România are trei români în finale la Mondialele de Natație pentru Juniori. Robert Badea, la 200m mixt - Antena Sport

Închide meniul
România are trei români în finale la Mondialele de Natație pentru Juniori. Robert Badea, la 200m mixt

Home | Înot | România are trei români în finale la Mondialele de Natație pentru Juniori. Robert Badea, la 200m mixt

România are trei români în finale la Mondialele de Natație pentru Juniori. Robert Badea, la 200m mixt

Andrei Nicolae Publicat: 20 august 2025, 15:12

România are trei români în finale la Mondialele de Natație pentru Juniori. Robert Badea, la 200m mixt

Bazinul care găzduiește Mondialele de Juniori de la Otopeni / Facebook FRNPM

Înotătorul român Robert-Andrei Badea s-a calificat, miercuri, în finala probei de 200 m mixt, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni. Badea, vicecampion european de juniori în această probă, a fost înregistrat în serii cu al patrulea timp, 2 min 00 sec 32/100.

În aceeaşi probă, Matei Cristian State a fost cronometrat cu al 12-lea timp, 2 min 02 sec 06/100.

România are trei români calificați în finale la Mondialele de Natație pentru Juniori

Diana Stiger are şi ea o şansă să prindă finala la 800 m liber feminin, după ce a reuşit al cincilea timp (8 min 44 sec 75/100) în seriile mai slabe, miercuri seara fiind programată seria rapidă.

Eric Ştefan Andrieş a avut al 11-lea timp în serii la 200 m liber masculin (1 min 49 sec 29/100), ratând accederea în finală.

Nici ştafeta combinată a României la 4×100 m mixt (Tudor Iordache, Daria Asaftei, Denisa Bacalu, Darius Coman) nu a prins finala, după ce a fost a 11-a în serii (3 min 55 sec 00/100).

Irina-Ana Preda a fost înregistrată cu al 23-lea timp în serii la 100 m liber feminin (56 sec 47/100), Rareş Matei Roşu a fost al 21-lea în seriile probei de 100 m fluture masculin (54 sec 29/100), iar Eva Paraschiv a avut al 26-lea timp în serii la 200 m fluture feminin (2 min 17 sec 54/100).

Robert Badea este al treilea român care se califică într-o finală la Mondialele de juniori de la Otopeni, după ce Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu au reuşit acest lucru, marţi, la 100 m spate.

Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni între 19 şi 24 august cu participarea a 930 de sportivi din 124 de ţări. România a înscris 18 sportivi, un număr record la acest gen de competiţie, potrivit agerpres.ro.

1 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: "Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă" 2 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: "L-am luat". Câţi bani a plătit în schimbul lui 3 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: "De asta a fost dat afară de peste tot" 4 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 5 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: "Ce manevre s-au făcut" 6 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
