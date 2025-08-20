România are trei români în finale la Mondialele de Natație pentru Juniori. Robert Badea, la 200m mixt - Antena Sport

Înotătorul român Robert-Andrei Badea s-a calificat, miercuri, în finala probei de 200 m mixt, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni. Badea, vicecampion european de juniori în această probă, a fost înregistrat în serii cu al patrulea timp, 2 min 00 sec 32/100.
În aceeaşi probă, Matei Cristian State a fost cronometrat cu al 12-lea timp, 2 min 02 sec 06/100.
România are trei români calificați în finale la Mondialele de Natație pentru Juniori
Diana Stiger are şi ea o şansă să prindă finala la 800 m liber feminin, după ce a reuşit al cincilea timp (8 min 44 sec 75/100) în seriile mai slabe, miercuri seara fiind programată seria rapidă.
Eric Ştefan Andrieş a avut al 11-lea timp în serii la 200 m liber masculin (1 min 49 sec 29/100), ratând accederea în finală.
Nici ştafeta combinată a României la 4×100 m mixt (Tudor Iordache, Daria Asaftei, Denisa Bacalu, Darius Coman) nu a prins finala, după ce a fost a 11-a în serii (3 min 55 sec 00/100).
Irina-Ana Preda a fost înregistrată cu al 23-lea timp în serii la 100 m liber feminin (56 sec 47/100), Rareş Matei Roşu a fost al 21-lea în seriile probei de 100 m fluture masculin (54 sec 29/100), iar Eva Paraschiv a avut al 26-lea timp în serii la 200 m fluture feminin (2 min 17 sec 54/100).
Robert Badea este al treilea român care se califică într-o finală la Mondialele de juniori de la Otopeni, după ce Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu au reuşit acest lucru, marţi, la 100 m spate.
Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au loc la Otopeni între 19 şi 24 august cu participarea a 930 de sportivi din 124 de ţări. România a înscris 18 sportivi, un număr record la acest gen de competiţie, potrivit agerpres.ro.
