România are trei români în finale la Mondialele de Natație pentru Juniori. Robert Badea, la 200m mixt - Antena Sport

Înotătorul român Robert-Andrei Badea s-a calificat, miercuri, în finala probei de 200 m mixt, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni. Badea, vicecampion european de juniori în această probă, a fost înregistrat în serii cu al patrulea timp, 2 min 00 sec 32/100.

În aceeaşi probă, Matei Cristian State a fost cronometrat cu al 12-lea timp, 2 min 02 sec 06/100.

România are trei români calificați în finale la Mondialele de Natație pentru Juniori

Diana Stiger are şi ea o şansă să prindă finala la 800 m liber feminin, după ce a reuşit al cincilea timp (8 min 44 sec 75/100) în seriile mai slabe, miercuri seara fiind programată seria rapidă.

Eric Ştefan Andrieş a avut al 11-lea timp în serii la 200 m liber masculin (1 min 49 sec 29/100), ratând accederea în finală.

Nici ştafeta combinată a României la 4×100 m mixt (Tudor Iordache, Daria Asaftei, Denisa Bacalu, Darius Coman) nu a prins finala, după ce a fost a 11-a în serii (3 min 55 sec 00/100).