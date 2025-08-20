Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Cleveland! Românca şi-a "demolat" adversara din optimi - Antena Sport

Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland.

Cîrstea a “zdrobit-o” pe sportiva din Elveţia Jil Teichmann, numărul 85 mondial, scor 6-1, 6-1. Meciul a durat numai o oră şi un minut.

Sorana Cîrstea – Jil Teichmann 6-1, 6-1

Românca ar putea să o înfrunte în faza următoare pe favorita principală, rusoaica Liudmila Samsonova (19 WTA), dacă aceasta va trece în optimi de sportiva chineză Yafan Wang (202 WTA).

Prin calificarea în sferturi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 6.820 de dolari şi 54 de puncte.