Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Cleveland! Românca şi-a "demolat" adversara din optimi - Antena Sport

Home | Tenis | Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Cleveland! Românca şi-a “demolat” adversara din optimi

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Cleveland! Românca şi-a “demolat” adversara din optimi

Publicat: 20 august 2025, 20:49

Comentarii
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Cleveland! Românca şi-a demolat adversara din optimi

Sorana Cîrstea / Profimedia Images

Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cîrstea a “zdrobit-o” pe sportiva din Elveţia Jil Teichmann, numărul 85 mondial, scor 6-1, 6-1. Meciul a durat numai o oră şi un minut.

Sorana Cîrstea – Jil Teichmann 6-1, 6-1

Românca ar putea să o înfrunte în faza următoare pe favorita principală, rusoaica Liudmila Samsonova (19 WTA), dacă aceasta va trece în optimi de sportiva chineză Yafan Wang (202 WTA).

Prin calificarea în sferturi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 6.820 de dolari şi 54 de puncte.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Oferta primită de Darius pentru chirie în Iaşi, lângă universitate
Observator
Oferta primită de Darius pentru chirie în Iaşi, lângă universitate
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat dezvăluirile FANATIK. Update
Fanatik.ro
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat dezvăluirile FANATIK. Update
21:51
LIVE VIDEOAdina Diaconu joacă ACUM la dublu! Bernadette Szocs, eliminată din proba de simplu la Europe Smash
21:51
LIVE SCOREFenerbahce – Benfica 0-0 şi Basel – Copenhaga 0-0. Dueluri tari în play-off-ul Ligii Campionilor
21:36
Ce număr va purta Mamadou Thiam la FCSB! Mihai Stoica: “Ni l-am dorit de foarte mult timp”
21:10
VideoJurnal Antena Sport | Antrenată de logodnicul ei, Andreea Miklos vrea aurul la Mondiale înainte de nuntă!
21:07
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Hagi a trăit cea mai fericită zi a vieţii lui! A devenit tătic
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Ngezana, Radunovic şi Alhassan, în pericol să rateze meciul cu Aberdeen!
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 3 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot” 4 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 5 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut” 6 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”