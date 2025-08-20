Anunţul lui Elias Charalambous despre Radunovic, Baba Alhassan şi Ngezana, care nu au viză în Scoţia! - Antena Sport

Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, a dat detalii despre situaţia lui Risto Radunovic, Baba Alhassan şi Siyabonga Ngezana, care nu au viză pentru Marea Britanie.

Jucătorii nu participă la antrenamentul oficial al FCSB-ului înainte de meciul cu Aberdeen, care se va disputa joi seară, de la ora 21:45.

Elias Charalambous, detalii despre Radunovic, Baba Alhassan şi Ngezana

Charalambous a transmis că speră că situaţia vizelor lor se va rezolva mâine, pentru ca cei 3 jucători să poată evolua cu Aberdeen.

“Băieţii sunt în hotel. Din păcate, nu este ceva ce depinde de noi. Clubul a încercat să facă tot posibilul să rezolve situaţia încă de când ne-am calificat. Nu puteam face nimic înainte.

Trebuie să aşteptăm. Au venit cu noi (n.r: în Scoţia), nu au primit acceptul să vină să se antreneze cu noi pentru că hârtiile nu sunt gata. Vizele nu sunt gata.