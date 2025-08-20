Anunţul lui Elias Charalambous despre Radunovic, Baba Alhassan şi Ngezana, care nu au viză în Scoţia! - Antena Sport

Închide meniul
Anunţul lui Elias Charalambous despre Radunovic, Baba Alhassan şi Ngezana, care nu au viză în Scoţia!

Bogdan Stănescu Publicat: 20 august 2025, 20:34

Elias Charalambous la conferinţa de presă / AntenaSport

Elias Charalambous la conferinţa de presă / AntenaSport

Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, a dat detalii despre situaţia lui Risto Radunovic, Baba Alhassan şi Siyabonga Ngezana, care nu au viză pentru Marea Britanie.

Jucătorii nu participă la antrenamentul oficial al FCSB-ului înainte de meciul cu Aberdeen, care se va disputa joi seară, de la ora 21:45.

Elias Charalambous, detalii despre Radunovic, Baba Alhassan şi Ngezana

Charalambous a transmis că speră că situaţia vizelor lor se va rezolva mâine, pentru ca cei 3 jucători să poată evolua cu Aberdeen.

Băieţii sunt în hotel. Din păcate, nu este ceva ce depinde de noi. Clubul a încercat să facă tot posibilul să rezolve situaţia încă de când ne-am calificat. Nu puteam face nimic înainte.

Trebuie să aşteptăm. Au venit cu noi (n.r: în Scoţia), nu au primit acceptul să vină să se antreneze cu noi pentru că hârtiile nu sunt gata. Vizele nu sunt gata.

Trebuie să aşteptăm până mâine. Dacă vizele vor fi ok, nu va fi o problemă să poată avea minute mâine. Nu e aşa mare lucru că au ratat un antrenament”, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă.

Cei 3 fotbalişti au rămas iniţial în aeroport după aterizarea FCSB-ului în Scoţia, aşa cum AntenaSport a dezvăluit în exclusivitate.

Şi plecarea avionului FCSB-ului spre Scoţia a fost întârziată în această dimineaţă, tot din pricina problemelor lui Radunovic, Alhassan şi Ngezana, pentru care nu s-au obţinut încă vizele.

