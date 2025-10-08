Milionarul român a experimentat sărăcia extremă în copilărie: "Nu aveam ce să mănânc" - Antena Sport

Victor Angelescu (41 de ani) a dezvăluit că a fost sărac în copilărie. Acţionar minoritar şi preşedinte executiv al Rapidului în prezent, după ce a fost acţionar majoritar în trecut, Victor Angelescu a mărturisit că, în copilărie, avea zile în care nu avea ce mânca.

Victor Angelescu a început să lucreze într-un call center, ulterior ajungând să aibă poziţii de conducere în bănci şi mai apoi în IFN-uri. Angelescu i-a vândut pachetul majoritar de acţiuni al Rapidului lui Dan Şucu, ce a preluat mai apoi şi clubul Genoa. Angelescu a promovat-o pe Rapid în prima ligă. În prezent, giuleştenii sunt pe locul 2 în Liga 1, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoşani.

Victor Angelescu, dezvăluiri din copilărie: “Am fost foarte sărac. În unele zile nu aveam ce să mănânc”

“Am fost un copil sărac, foarte sărac când eram mic. Eu şi încă 80% dintre oamenii de atunci. Foarte sărac înseamnă că în unele zile nu aveam ce să mănânc. Mama m-a crescut singură, profesoară la liceu, iar salariul de prin 90 şi ceva era minimum pe economie.

Primul milion l-am făcut din muncă, de tânăr am muncit în domeniul financiar, de la 20 de ani prima oară. Am fost angajat în fostul Bancpost, aşa se numea atunci. M-am angajat şi eram call center, răspundeam la telefoane, sunam clienţii, eram entry-level.

Am făcut mai mulţi paşi, am tot promovat, m-am ţinut de muncă. După am plecat şi am ajuns să fiu director în Bancpost, în Eurobank. Am plecat de acolo ca director general într-un IFN, după care ca director mai întâi de recuperare şi apoi director general, apoi am ocupat multe funcţii în fondul de investiţii, în APS. Acolo am stat vreo 13 ani. Acolo am făcut primul milion”, a declarat Victor Angelescu, potrivit orangesport.ro.