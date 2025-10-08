Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Milionarul român a experimentat sărăcia extremă în copilărie: "Nu aveam ce să mănânc" - Antena Sport

Home | Diverse | Milionarul român a experimentat sărăcia extremă în copilărie: “Nu aveam ce să mănânc”
Foto

Milionarul român a experimentat sărăcia extremă în copilărie: “Nu aveam ce să mănânc”

Publicat: 8 octombrie 2025, 19:47

Comentarii
Milionarul român a experimentat sărăcia extremă în copilărie: “Nu aveam ce să mănânc”
galerie foto Galerie (15)

Dan Șucu și Victor Angelescu, în tribune la un meci al Rapidului / Sport Pictures

Victor Angelescu (41 de ani) a dezvăluit că a fost sărac în copilărie. Acţionar minoritar şi preşedinte executiv al Rapidului în prezent, după ce a fost acţionar majoritar în trecut, Victor Angelescu a mărturisit că, în copilărie, avea zile în care nu avea ce mânca.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Angelescu a început să lucreze într-un call center, ulterior ajungând să aibă poziţii de conducere în bănci şi mai apoi în IFN-uri. Angelescu i-a vândut pachetul majoritar de acţiuni al Rapidului lui Dan Şucu, ce a preluat mai apoi şi clubul Genoa. Angelescu a promovat-o pe Rapid în prima ligă. În prezent, giuleştenii sunt pe locul 2 în Liga 1, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoşani.

Victor Angelescu, dezvăluiri din copilărie: “Am fost foarte sărac. În unele zile nu aveam ce să mănânc”

“Am fost un copil sărac, foarte sărac când eram mic. Eu şi încă 80% dintre oamenii de atunci. Foarte sărac înseamnă că în unele zile nu aveam ce să mănânc. Mama m-a crescut singură, profesoară la liceu, iar salariul de prin 90 şi ceva era minimum pe economie. 

Primul milion l-am făcut din muncă, de tânăr am muncit în domeniul financiar, de la 20 de ani prima oară. Am fost angajat în fostul Bancpost, aşa se numea atunci. M-am angajat şi eram call center, răspundeam la telefoane, sunam clienţii, eram entry-level. 

Am făcut mai mulţi paşi, am tot promovat, m-am ţinut de muncă. După am plecat şi am ajuns să fiu director în Bancpost, în Eurobank. Am plecat de acolo ca director general într-un IFN, după care ca director mai întâi de recuperare şi apoi director general, apoi am ocupat multe funcţii în fondul de investiţii, în APS. Acolo am stat vreo 13 ani. Acolo am făcut primul milion”, a declarat Victor Angelescu, potrivit orangesport.ro.

Reclamă
Reclamă

Pentru Rapid urmează, după pauza generată de meciurile naţionalei, derby-ul cu Rapid. După meciul crucial România – Austria, care va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la 21:45, la fix o săptămână distanţă, se va juca Dinamo – Rapid, de la ora 20:30. Partida va avea loc tot pe stadionul pe care tricolorii se vor înfrunta cu Austria, Arena Naţională.

Dacă Rapid se află pe locul 2 în campionat, cu 25 de puncte, Dinamo e pe 4, cu 23 de puncte. Ambele echipe au un start bun de sezon. Înaintea derby-ului, Victor Angelescu i-a răspuns dur preşedintelui executiv al “câinilor”, Andrei Nicolescu, după ce acesta s-a plâns că nu a primit răspuns la propunerea lui. Nicolescu i-a propus lui Angelescu să se dispute şi returul Rapid – Dinamo tot pe Arena Naţională, iar cele două cluburi să îşi dea unul altuia o peluză la fiecare dintre derby-uri. Angelescu a negat că Rapid a primit solicitarea în urmă cu mai multe zile, aşa cum susţinea Nicolescu.

Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euroMaşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
Reclamă
Victor Angelescu
Victor Angelescu
Victor Angelescu
Dan Şucu şi Victor Angelescu
+(15)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Observator
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
Fanatik.ro
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
20:35
Andrei Nicolescu l-a taxat pe Victor Angelescu, după ce a fost atacat de acesta! “Săgeţi” către Rapid
20:34
Preparatorul fizic implicat în scandalul de dopaj al lui Jannik Sinner, gata să revină. Decizia controversată luată de ITIA
20:23
VideoJurnal Antena Sport | Gabi Tamaş, în lacrimi la Asia Express! Ce l-a emoţionat atât de tare
19:46
Vadim Rață vrea victoria în amicalul cu România: „Avem posibilitatea să ne spălăm păcatele”
19:22
Un titular al Austriei, probleme înaintea meciului cu România. Anunțul lui Ralf Rangnick
19:02
După Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian a fost eliminată şi ea de la Wuhan! Românca, învinsă de Rybakina
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 4 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 5 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil”
Citește și