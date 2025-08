Milionarul român cu 3 pensii a povestit cum s-a întâlnit cu Ion Iliescu la miezul nopţii: "Am rămas impresionat" - Antena Sport

Dumitru Dragomir (79 de ani) a povestit cum a fost invitat, la un moment dat, aproape de miezul nopţii să se întâlnească cu Ion Iliescu. În acea perioadă, Ion Iliescu era preşedintele României.

Dumitru Dragomir a dezvăluit că fusese chemat de Ion Iliescu pentru ca acesta să îl felicite pentru activitatea lui din presă.

Dumitru Dragomir a povestit întâlnirea pe care a avut-o la miezul nopţii cu Ion Iliescu

„L-am cunoscut personal. Dumnezeu să-i dea sănătate, că n-a murit, să mai trăiască. Stăteam pe Dorobanți, la miezul nopții, cioc-cioc cineva în ușa casei. Când mă uit, văd un ofițer de securitate: ‘Bună seara, domnul Dragomir! Vă rog eu frumos, îmbrăcați-vă că vă cheamă domnul Ion Iliescu’. Și eu mă uit la ceas, era 11 seara și mă culcasem. M-a luat în casa unui artist. Eu, fiind vecin cu un mare cântăreț de muzică ușoară, ei erau la ziua marelui artist, Ion Iliescu și cu doamna. În spatele vilei mele era altă vilă, a artistului acesta. M-am îmbrăcat într-un trening și mă duc: ‘Bună seara, să trăiți, domn’ președinte’, m-a luat, m-a pupat. Eu, la acea oră, eram unul dintre cei mai tari oameni de presă din România.

Ne-am pupat. ‘Domnul președinte, mă scuzați că am venit așa îmbrăcat pentru că mi-au spus că vă grăbiți să plecați și dumneavoastră și doamna Nina. Îmi cer scuze cum sunt îmbrăcat’. ‘Lasă băi, nea Mitică’, eu am intrat în folclor cu nea Mitică. ‘Te-am chemat să te felicit că faci lucruri bune și să bei un pahar de vin cu noi’. Am băut un pahar de vin, am mai stat puțin și am spus: ‘Domn președinte, vă rog să-mi permiteți să plec, că sunt convins că și dumneavoastră vreți să plecați’, ‘Da, și eu vreau să plec’. M-a chemat doar ca să mă felicite că fac lucruri bune în presă.

Am rămas impresionat, și apoi m-am mai întâlnit cu el la paranghelii. Un om cald, o bunătate de om. Eu l-am cunoscut când eram la Scornicești. Când mă duceam prin Comitetul Central, el nu venea. Era în relații proaste cu Ceaușeștii, pentru putere”, a povestit Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.