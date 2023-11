"Minunată!" Unica fiică a lui Ion Ţiriac i-a uluit pe şeici. Cum s-a afişat Ioana în "raiul miliardarilor" - Antena Sport

Ioana este feblețea mamei ei, cea care este marea iubire a lui Ion Țiriac. Sophie Ayad a avut un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Până la lună şi stele şi înapoi. Cea mai frumoasă fată din lume, pe dinăuntru şi pe dinafară”, a fost mesajul scris, luna trecută, de Sophie Ayad.

Max Verstappen, victorios şi la Abu Dhabi

Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, pe circuitul Yas Marina, intrând în posesia titlului mondial pe care şi-l asigurase însă de la Marele Premiu al Qatarului.

La Abu Dhabi, olandezul, care a plecat din pole position, a fost urmat de monegascul Charles Leclerc (Ferrari) şi de britanicul George Russell (Mercedes).

Verstappen a dominat sezonul de F1, impunându-se în 19 curse din cele 22, el obţinând astfel cel de-al treilea titlu consecutiv. La constructori a triumfat în acest sezon Red Bull, anunţă news.ro.

„19 victorii, nu-i aşa că este incredibil? M-am emoționat foarte tare pe final, pentru că știam că este ultimul tur pe care îl voi petrece în această mașină incredibilă. Am fost surprins de emoţiile trăite.

Le mulțumesc mult tuturor celor din echipă. Mereu am spus că scopul meu este să devin mai bun de la an la an dar, să fim sinceri, nu știu cum voi putea reuşi acest lucru în următorul sezon”, a declarat Verstappen după cursa de la Abu Dhabi.