Momentul decisiv din viaţa cuplului Andreea Bălan - Victor Cornea! Detaliul care a schimbat totul între ei - Antena Sport

Victor Cornea are un fiu în vârstă de 10 ani

Victor Cornea are un fiu de 10 ani, pe nume Luca. Acesta a dezvăluit că a avut o relaţia la vârsta de 20 de ani care nu a mers, din ea rezultând fiul său, care în prezent locuieşte cu mama lui, în Bucureşti.

Iubitul Andreei Bălan a dezvăluit că are o relaţie foarte bună cu fiul lui, şi îşi respectă îndatoririle de tată. Luca nu a ales să-i calce pe urme şi să practice tenisul, ci a ales să meargă la academia de fotbal a celor de la Dinamo.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă…

Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră! Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și ales să joace fotbal, iar nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”, a declarat Victor Cornea, conform cancan.ro.