Ce s-a ales de Arpad Paszkany după ce a ieşit din fotbal şi a renunţat la cetăţenia română - Antena Sport

Ce s-a ales de Arpad Paszkany după ce a ieşit din fotbal şi a renunţat la cetăţenia română

Ce s-a ales de Arpad Paszkany după ce a ieşit din fotbal şi a renunţat la cetăţenia română

Ce s-a ales de Arpad Paszkany după ce a ieşit din fotbal şi a renunţat la cetăţenia română

Radu Constantin Publicat: 20 octombrie 2025, 9:40

Ce s-a ales de Arpad Paszkany după ce a ieşit din fotbal şi a renunţat la cetăţenia română

Antonela Pătruț și Arpad Paszkany / Colaj Instagram

Arpad Paszkany a devenit o persoană discretă în ultimii ani, după ce s-a retras din fotbal. El a renunţat la cetăţenia română şi s-a stabilit într-un alt rai al milionarilor alături de iubita lui cu 24 de ani mai tânără, ispită de la Insula Iubirii.

Fostul patronul de la CFR Cluj, Arpad Paszkany, și iubita lui, Antonela Pătruț, au decis să se stabilească în Malta. Relația dintre cei doi a început în luna februarie a anului 2024, cunoscându-se prin intermediul unui prieten comun, iar Malta a fost prima lor destinaţie ca şi proaspăt cuplu. Destinația le-a plăcut enorm amândurora, motiv pentru care au decis să se mute acolo.

Arpad Paszkany a prezentat-o pe Antonela lui Donald Trump jr

La începutul lunii mai a anului 2024, de Paște, milionarul i-a făcut un cadou aparte iubitei lui, ispită în sezonul 6 din Insula Iubirii. El i-a cumpărat un Ferrari, şi a prezentat-o peste tot drept parteneră de viaţă. După doar o lună, Arpad Paszkany a prezentat-o pe Antonela lui Donald Trump jr. Acesta a fost invitat la Budapesta, unde a participat la o conferință organizată de Camera de Comerț și Industrie a Ungariei, iar cu acea ocazie a și ținut un discurs.

Paszkany a divorțat de Anamaria Feher la sfârșitul anului 2023, după o căsnicie de 7 ani, iar la jumătate de an de la acel moment a făcut publică relația cu Antonela Pătruț.

 

