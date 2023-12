Motivul pentru care cea mai cunoscută amantă din România nici nu vrea să audă de nuntă! Marea frică pe care o are - Antena Sport

Foto Motivul pentru care cea mai cunoscută amantă din România nici nu vrea să audă de nuntă! Marea frică pe care o are

Reclamă

„Niciodată nu m-am gândit și nu o să fac lucrul ăsta, nu am simțit nevoia. E foarte bine așa, crede-mă. Pentru ce, stai să îți explic. De ce m-aș mărita eu în România, ce aș avea de câștigat?! Mă căsătoresc cu unul cu bani mulți, în România. Și mă despart de el. Păi ăla care are bani mulți, ia totul și pleacă. Ăla are relații și bani. Oricum, statul român nu ajută deloc treaba asta.

Dacă eram în Franța sau în Israel, atunci era altă poveste, pentru că dacă acolo ești căsătorit și soțul te înșală și te desparți din cauză că te-a înșelat și e infidel. Toată viețișoara lui trebuie să plătească pensie alimentară la nivelul la care a trăit soția cu el. Dar aici, Doamne ferește, mai ia și tot ce am eu pe numele meu!„, a declarat Vica Blochina pentru cancan.ro.

Reclamă

Vica a oferit detalii şi despre bărbaţii din viaţa ei. A afirmat că s-a iubit numai cu bărbaţi cu bani.

„Au fost doi miniștri, dar nu pot să spun numele. Toată viața mi-au plăcut oamenii cu bani, dar să știi că dintre toți prietenii mei, eu sunt cea mai săracă. Mie îmi plac oamenii de la care am ce să învăț. Nu am avut niciodată o relație cu un bărbat sărac, niciodată„, spunea Vica.

Vica Blochina, imagini de senzaţie de la nunta „surorii ei”

Vica Blochina a făcut show la nunta „surorii” sale, Maria Constantin. Cea mai cunoscută amantă din România a apărut la petrecere cu artistul Kamara.

Reclamă 4 / 0/3

Vica şi Kamara s-au distrat de minune la nunta Mariei Constantin cu Robert Stoica. Fosta amantă a lui Victor Piţurcă le-a arătat tuturor, pe InstaStory, cât de bine dansează la 47 de ani. Vica Blochina şi Kamara au fost doar două dintre vedetele de la nunta Mariei Constantin. Printre cei care au participat la petrecerea verii s-au numărat şi Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău. De altfel petrecerea a avut loc la unul din saloanele deţinute de milionar. Maria Constantin şi Robert Stoica s-au cununat civil la sfârşitul lui iulie, iar acum a avut loc petrecerea de nuntă. Printre cei care au cântat la nuntă se numără Adi Minune. Vica Blochina îşi anunţase anterior în presă prezenţa la nunta cu 250 de invitaţi. Vica este foarte apropiată de cântăreaţa Maria Constantin, pe care o consideră ca şi sora ei.