Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală! - Antena Sport

Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!

Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!

Publicat: 30 octombrie 2025, 19:03

Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!
Bogdan Lobonţ (47 de ani) a adunat milioane de euro de-a lungul carierei, dar preferă să meargă cu metroul şi autobuzul în Capitală.

Lobonţ s-a despărţit, recent, de CSM Olimpia Satu Mare, echipă la care avea funcţia de director sportiv. (IMAGINI CU BOGDAN LOBONŢ ÎN GALERIA FOTO)

Bogdan Lobonţ merge cu metroul şi autobuzul în Capitală

De la mine din cartier, din Aviației și până la Federație, cu mașina, am făcut cu 15 minute mai mult. Pentru mine, într-un oraș aglomerat cum este Bucureștiul, metroul este cel mai comod mijloc de locomoție. Am două minute de așteptare în stație și 20-25 de minute până la Piața Muncii”, declara Bogdan Lobonţ pentru playsport.ro.

După despărţirea de CSM Olimpia Satu Mare, Bogdan Lobonţ e în prezent liber de contract.

“Clubul CSM Olimpia Satu Mare și directorul tehnic Bogdan Lobonț au ajuns la un acord privind încetarea amiabilă a colaborării. Venit la Satu Mare în ianuarie 2025, Bogdan Lobonț a avut un rol cheie în promovarea echipei de fotbal a clubului în Liga 2. Îi mulțumim, pe această cale, pentru dedicarea și seriozitatea cu care și-a desfășurat mereu activitatea și îi dorim mult succes în continuare!

În perioada următoare, pregătirea tehnică va fi asigurată de Zoltan Ritli – antrenor pricipal, Botoș Sandor – antrenor secund și Csorvasi Tamás- antrenor cu portarii”, a transmis CSM Olimpia Satu Mare într-un comunicat.

După plecarea antrenorului Alexandru Botoş, de la sfârşitul lunii august, Bogdan Lobonţ a început să se implice activ atât în antrenamente, cât şi în alcătuirea echipei, alături de Zoltan Ritli.

După 11 etape disputate în Liga 2, CSM Olimpia Satu Mare este ultima din clasament, cu numai 4 puncte. Echipa din Satu Mare a reuşit o singură victorie, 1-0, cu Metalul Buzău. A mai scos un egal, 1-1, cu Şelimbăr, în rest a pierdut toate meciurile. În ultimul meci, disputat după plecarea lui Lobonţ de la echipă, Olimpia Satu Mare a pierdut acasă, cu 4-1, cu Steaua.

