OFICIAL | Bogdan Lobonţ e OUT! Echipa s-a despărţit de el după ce a ajuns pe ultimul loc - Antena Sport

Publicat: 20 octombrie 2025, 17:03

Bogdan Lobonţ / AntenaSport

CSM Olimpia Satu Mare s-a despărţit de Bogdan Lobonţ (47 de ani), după ce a ajuns pe ultimul loc în Liga a 2-a.

CSM Olimpia Satu Mare e nou-promovată în liga secundă. Bogdan Lobonţ era director sportiv la echipa din Satu Mare.

Bogdan Lobonţ a plecat de la CSM Olimpia Satu Mare

“Clubul CSM Olimpia Satu Mare și directorul tehnic Bogdan Lobonț au ajuns la un acord privind încetarea amiabilă a colaborării. Venit la Satu Mare în ianuarie 2025, Bogdan Lobonț a avut un rol cheie în promovarea echipei de fotbal a clubului în Liga 2. Îi mulțumim, pe această cale, pentru dedicarea și seriozitatea cu care și-a desfășurat mereu activitatea și îi dorim mult succes în continuare!

În perioada următoare, pregătirea tehnică va fi asigurată de Zoltan Ritli – antrenor pricipal, Botoș Sandor – antrenor secund și Csorvasi Tamás- antrenor cu portarii”, a transmis CSM Olimpia Satu Mare într-un comunicat.

După plecarea antrenorului Alexandru Botoş, de la sfârşitul lunii august, Bogdan Lobonţ a început să se implice activ atât în antrenamente, cât şi în alcătuirea echipei, alături de Zoltan Ritli.

După 10 etape disputate în Liga 2, CSM Olimpia Satu Mare este ultima din clasament, cu numai 4 puncte. Echipa din Satu Mare a reuşit o singură victorie, 1-0, cu Metalul Buzău. A mai scos un egal, 1-1, cu Şelimbăr, în rest a pierdut toate meciurile.

 

