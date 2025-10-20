OFICIAL | Bogdan Lobonţ e OUT! Echipa s-a despărţit de el după ce a ajuns pe ultimul loc - Antena Sport

CSM Olimpia Satu Mare s-a despărţit de Bogdan Lobonţ (47 de ani), după ce a ajuns pe ultimul loc în Liga a 2-a.

CSM Olimpia Satu Mare e nou-promovată în liga secundă. Bogdan Lobonţ era director sportiv la echipa din Satu Mare.

Bogdan Lobonţ a plecat de la CSM Olimpia Satu Mare

“Clubul CSM Olimpia Satu Mare și directorul tehnic Bogdan Lobonț au ajuns la un acord privind încetarea amiabilă a colaborării. Venit la Satu Mare în ianuarie 2025, Bogdan Lobonț a avut un rol cheie în promovarea echipei de fotbal a clubului în Liga 2. Îi mulțumim, pe această cale, pentru dedicarea și seriozitatea cu care și-a desfășurat mereu activitatea și îi dorim mult succes în continuare!

În perioada următoare, pregătirea tehnică va fi asigurată de Zoltan Ritli – antrenor pricipal, Botoș Sandor – antrenor secund și Csorvasi Tamás- antrenor cu portarii”, a transmis CSM Olimpia Satu Mare într-un comunicat.

După plecarea antrenorului Alexandru Botoş, de la sfârşitul lunii august, Bogdan Lobonţ a început să se implice activ atât în antrenamente, cât şi în alcătuirea echipei, alături de Zoltan Ritli.