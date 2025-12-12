Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: "Mereu m-a susţinut" - Antena Sport

Închide meniul
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”

Publicat: 12 decembrie 2025, 10:20

Ion Ţiriac, la un meci de tenis/ Profimedia

Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Alexandru Ţiriac, în vârstă de 17 ani, a fost admis la una dintre cele mai prestigioase Universităţi din Abu Dhabi.

Alexandru Ion Ţiriac are doi băieţi din căsnicia cu Ileana Lazariuc, pe Alexandru şi pe Nicholas Noah. Cei doi au divorţat în mare secret în 2017, după 17 ani de căsnicie.

Cei doi nepoţi ai lui Ion Ţiriac locuiesc în Dubai, alături de mama lor, având o relaţie extrem de apropiată şi cu tatăl lor. Alexandru Ion Ţiriac a repostat o fotografie a fiului său, fotografie în care se observă faptul că acesta a fost admis la New York University, din Abu Dhabi.

Universitatea la care a fost admis nepotul lui Ion Ţiriac este una privată, care colaborează cu cea “mamă” din New York pentru a oferi o educaţie de standarde înalte studenţilor admişi din peste 120 de ţări.

Este de menţionat, de asemenea, că educaţie fiului său îl costă pe Alexandru Ion Ţiriac o sumă uriaşă. Studenţii admişi la Universitatea New York din Abu Dhabi plătesc o taxă minimă de 65.000 de euro pe an.

Nepotul lui Ion Ţiriac a postat pe contul lui de Instagram decizia primită din partea Universităţii, mulţumindu-i în special tatălui lui pentru tot ajutorul: “În sfârşit am reuşit! Un mare mulţumesc lui Alexandru Ion Ţiriac pentru că întotdeauna m-a sprijinit”, a transmis Alexandru Ţiriac, după ce a fost admis la Universitatea New York din Abu Dhabi.

Alexandru Ion Ţiriac a republicat postarea fiului său cu un mesaj scurt: “Bărbat mare”, a transmis moştenitorul imperiului financiar al lui Ion Ţiriac.

Nepotul lui Ion Ţiriac, admis la Universitatea New York din Abu Dhabi/ Instagram

Ce spunea Ion Ţiriac despre nepotul lui cel mare

Ion Ţiriac a fost întrebat cum îşi gestionează afacerile. Miliardarul român a dezvăluit că se vede nevoit să meargă la un birou, însă în mare parte, de business se ocupă fiul său cel mare, Alexandru Ion.

Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"
În acest context, Ion Ţiriac a dezvăluit că fiul său se ocupă impecabil de afaceri, dar nu-şi neglijează nici familia. Miliardarul român a spus despre nepotul cel mare, Alexandru, că a devenit un bărbat în toată firea.

„Trebuie să mă duc la un birou, dar în România se află foarte rar biroul. Mi s-a simplificat viaţa în România, am grijă de fundaţie doar, restul business-ului e la Ion Ion, îşi face treaba de la A la Z, îşi creşete copiii. Nepoţii mei sunt în regulă, Alexandru are 16 ani, 48 la picior, mai mult de atât nu putea să poarte”, a spus Ion Ţiriac, conform gsp.ro.

Ion Alexandru Ţiriac
Alexandru Ion Țiriac
