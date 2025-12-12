Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: "Mereu m-a susţinut" - Antena Sport

Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Alexandru Ţiriac, în vârstă de 17 ani, a fost admis la una dintre cele mai prestigioase Universităţi din Abu Dhabi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Ion Ţiriac are doi băieţi din căsnicia cu Ileana Lazariuc, pe Alexandru şi pe Nicholas Noah. Cei doi au divorţat în mare secret în 2017, după 17 ani de căsnicie.

Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă

Cei doi nepoţi ai lui Ion Ţiriac locuiesc în Dubai, alături de mama lor, având o relaţie extrem de apropiată şi cu tatăl lor. Alexandru Ion Ţiriac a repostat o fotografie a fiului său, fotografie în care se observă faptul că acesta a fost admis la New York University, din Abu Dhabi.

Universitatea la care a fost admis nepotul lui Ion Ţiriac este una privată, care colaborează cu cea “mamă” din New York pentru a oferi o educaţie de standarde înalte studenţilor admişi din peste 120 de ţări.

Este de menţionat, de asemenea, că educaţie fiului său îl costă pe Alexandru Ion Ţiriac o sumă uriaşă. Studenţii admişi la Universitatea New York din Abu Dhabi plătesc o taxă minimă de 65.000 de euro pe an.