Nora milionarului român care şi-a înşelat soţia 16 ani cu cea mai cunoscută amantă din România, apariţie incendiară fără iubit! - Antena Sport

Victor Piţurcă a lăudat-o pe Cristina Ich

Victor Piţurcă a mărturisit că, în afară de Cristina Ich, iubitele lui Alex Piţurcă nu au fost pe placul lui. Fostul selecţioner al României a numit-o pe Cristina Ich „o femeie în adevăratul sens al cuvântului”.

”Mie, fetele cu care a fost el, nu mi-au fost la suflet. Eu voiam altceva pentru el. Nu mi-am dorit pentru el vedete. El având doar vedete, este un mic dezavantaj. I-am spus, statutul de bărbat aduce niște obligații.

Are copil, are un băiat, a fost cu o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Cristica Ich e femeie cu capul pe umeri, pe ea nu o iau ca vedetă. Cristina are copil, i-am spus lui Alex că trebuie să știe să aibă grijă de familia lui.

Nu îi văd despărțindu-se… Ei se iubesc în continuare, ăsta e adevărul. Cel mai important moment din viața lui Alex ăsta este: copilul cu Cristina”, a spus Victor Pițurcă în podcastul lui Nasrin Ameri.

Victor Piţurcă are un copil cu Vica Blochina, Edan, din relaţia extraconjugală pe care a avut-o cu lituanianca. Datorită acestei relaţii, Vica Blochina a fost numită „cea mai cunoscută amantă din România”. În prezent, Edan locuieşte cu tatăl lui. Edan stă în aceeaşi casă şi cu soţia lui Victor Piţurcă, Maria.