Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului cu Aberdeen, după ce Radunovic, Ngezana şi Alhassan nu au primit viză! - Antena Sport

FCSB se confruntă cu o problemă uriaşă de lot după ce 3 jucători importanţi, Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana şi Baba Alhassan nu au primit viză pentru Marea Britanie.

Campioana României spera ca această problemă să se rezolve în ziua meciului, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Cei 3 sunt OUT pentru manşa tur cu Aberdeen.

Cum va putea arăta primul 11 al FCSB-ului pentru meciul tur cu Aberdeen

Aşa ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului la meciul din deplasare cu Aberdeen:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Popescu, Graovac, Pantea – Chiricheș, Lixandru (Șut) – Miculescu, Tănase, Cisotti – Bîrligea

Gigi Becali a răbufnit și a transmis că FCSB o va învinge pe Aberdeen și fără cei 3 jucători. Patronul este convins astfel că echipa sa se va califica în grupa principală a Europa League.

„Ne-au respins, da. Ce să facem acum? Nu ne mai plângem. E cum vrea Domnul! Dacă așa a fost să fie… Ceilalți nu sunt jucători? Sunt jucători buni, da, titulari toți trei. Dar nu e problemă. Am o presimțire că vom câștiga.