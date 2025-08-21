Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului cu Aberdeen, după ce Radunovic, Ngezana şi Alhassan nu au primit viză! - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului cu Aberdeen, după ce Radunovic, Ngezana şi Alhassan nu au primit viză!

Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului cu Aberdeen, după ce Radunovic, Ngezana şi Alhassan nu au primit viză!

Publicat: 21 august 2025, 18:43

Comentarii
Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului cu Aberdeen, după ce Radunovic, Ngezana şi Alhassan nu au primit viză!

Jucătorii de la FCSB, în timpul meciului cu Rapid / Sport Pictures

FCSB se confruntă cu o problemă uriaşă de lot după ce 3 jucători importanţi, Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana şi Baba Alhassan nu au primit viză pentru Marea Britanie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana României spera ca această problemă să se rezolve în ziua meciului, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Cei 3 sunt OUT pentru manşa tur cu Aberdeen.

Cum va putea arăta primul 11 al FCSB-ului pentru meciul tur cu Aberdeen

Aşa ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului la meciul din deplasare cu Aberdeen:

  • FCSB: Târnovanu – Crețu, Popescu, Graovac, Pantea – Chiricheș, Lixandru (Șut) – Miculescu, Tănase, Cisotti – Bîrligea

Gigi Becali a răbufnit și a transmis că FCSB o va învinge pe Aberdeen și fără cei 3 jucători. Patronul este convins astfel că echipa sa se va califica în grupa principală a Europa League.

Ne-au respins, da. Ce să facem acum? Nu ne mai plângem. E cum vrea Domnul! Dacă așa a fost să fie… Ceilalți nu sunt jucători? Sunt jucători buni, da, titulari toți trei. Dar nu e problemă. Am o presimțire că vom câștiga.

Reclamă
Reclamă

Nu-mi fac probleme. Poate cu ei pierdeam și poate acum vom câștiga. Doar Domnul știe ce va fi. Poate va zice Domnul «Nu i-ați lăsat să joace, uite că o să câștige! Ca să vă dau peste nas». Îi batem și le dăm peste bot”, a spus Gigi Becali, citat de gsp.ro.

Antrenorul roş-albaştrilor, Elias Charalambous, a transmis la conferinţa de presă că FCSB nu putea face demersuri pentru a obţine vizele pentru cei 3 jucători decât după ce obţinea calificarea în “dubla” cu Drita.

FCSB nu a reuşit în acest sezon european o calificare concludentă decât cu Drita. Au trecut dramatic de Inter Club d’Escaldes, după ce au câştigat cu 3-1 în tur şi au pierdut cu 2-1 la retur, ambele meciuri fiind în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. A urmat “dubla” cu Shkendija. Campioana Macedoniei de Nord s-a impus în ambele meciuri, cu 1-0 în tur şi 2-1 în retur. FCSB – Shkendija 1-2 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Numai cu Drita FCSB a reuşit să se califice fără emoţii, învingând-o în ambele manşe. Cu 3-2 în tur, după ce a revenit de la 0-2 şi cu 3-1 în retur.

Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber"Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Observator
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
Fanatik.ro
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
18:40
Adrian Mutu, verdict despre transferul lui Răzvan Marin la AEK Atena: “S-a terminat un ciclu”
18:33
VIDEOKuai Man i-a lăudat pe românii Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu! Ce a spus liderul mondial, Lin Shidong!
18:00
VideoPunct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu împotriva principalilor favoriţi, Man şi Shidong!
17:44
Gigi Becali, prima reacție după ce Ngezana, Radunovic și Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit: “Le dăm peste bot”
17:35
Ionel Dănciulescu, semnal de alarmă înainte de meciurile echipelor românești din cupele europene! Ce a spus despre adversari
17:30
VIDEOBernadette Szocs și Eduard Ionescu, eliminaţi în semifinale de perechea fantastică Kuai Man/Lin Shidong!
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială” 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 4 Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați” 5 Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută” 6 Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: “Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt”
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”