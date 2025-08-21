Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului cu Aberdeen, după ce Radunovic, Ngezana şi Alhassan nu au primit viză! - Antena Sport

FCSB se confruntă cu o problemă uriaşă de lot după ce 3 jucători importanţi, Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana şi Baba Alhassan nu au primit viză pentru Marea Britanie.
Campioana României spera ca această problemă să se rezolve în ziua meciului, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Cei 3 sunt OUT pentru manşa tur cu Aberdeen.
Cum va putea arăta primul 11 al FCSB-ului pentru meciul tur cu Aberdeen
Aşa ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului la meciul din deplasare cu Aberdeen:
- FCSB: Târnovanu – Crețu, Popescu, Graovac, Pantea – Chiricheș, Lixandru (Șut) – Miculescu, Tănase, Cisotti – Bîrligea
Gigi Becali a răbufnit și a transmis că FCSB o va învinge pe Aberdeen și fără cei 3 jucători. Patronul este convins astfel că echipa sa se va califica în grupa principală a Europa League.
„Ne-au respins, da. Ce să facem acum? Nu ne mai plângem. E cum vrea Domnul! Dacă așa a fost să fie… Ceilalți nu sunt jucători? Sunt jucători buni, da, titulari toți trei. Dar nu e problemă. Am o presimțire că vom câștiga.
Nu-mi fac probleme. Poate cu ei pierdeam și poate acum vom câștiga. Doar Domnul știe ce va fi. Poate va zice Domnul «Nu i-ați lăsat să joace, uite că o să câștige! Ca să vă dau peste nas». Îi batem și le dăm peste bot”, a spus Gigi Becali, citat de gsp.ro.
Antrenorul roş-albaştrilor, Elias Charalambous, a transmis la conferinţa de presă că FCSB nu putea face demersuri pentru a obţine vizele pentru cei 3 jucători decât după ce obţinea calificarea în “dubla” cu Drita.
FCSB nu a reuşit în acest sezon european o calificare concludentă decât cu Drita. Au trecut dramatic de Inter Club d’Escaldes, după ce au câştigat cu 3-1 în tur şi au pierdut cu 2-1 la retur, ambele meciuri fiind în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. A urmat “dubla” cu Shkendija. Campioana Macedoniei de Nord s-a impus în ambele meciuri, cu 1-0 în tur şi 2-1 în retur. FCSB – Shkendija 1-2 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Numai cu Drita FCSB a reuşit să se califice fără emoţii, învingând-o în ambele manşe. Cu 3-2 în tur, după ce a revenit de la 0-2 şi cu 3-1 în retur.