Kuai Man i-a lăudat pe românii Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu! Ce a spus liderul mondial, Lin Shidong! - Antena Sport

Kuai Man i-a lăudat pe românii Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu! Ce a spus liderul mondial, Lin Shidong!

Bogdan Stănescu Publicat: 21 august 2025, 18:33

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au luptat admirabil contra principalilor favoriţi / Profimedia Images

A patra jucătoare a lumii, Kuai Man, i-a lăudat pe românii Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu după duelul din semifinalele turneului de dublu mixt de la Europe Smash – Sweden 2025. Meciul din semifinalele turneului de dublu mixt de la Europe Smash – Sweden 2025 s-a văzut exclusiv în AntenaPLAY.

Kuai Man a recunoscut că Bernie Szocs şi Eduard Ionescu au fost foarte bine pregătiţi pentru duelul cu principalii favoriţi ai turneului.

Kuai Man, laude pentru Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu: “Au venit foarte bine pregătiţi”

Lin Shidong, care face pereche la dublu mixt cu Kuai Man la Europe Smash – Sweden 2025, este liderul mondial în clasamentul băieţilor la tenis de masă.

Chinezii i-au învins pe români cu 3-0 la seturi (11-8, 11-5 şi 11-9), dar Bernie Szocs şi Eduard Ionescu au impresionat cu jocul prestat. În multe momente, românii le-au pus probleme chinezilor, inclusiv în setul 3. Chinezii conduceau cu 10-6, dar românii au luat 3 puncte la rând şi le-au provocat un timeout lui Kuai Man şi Lin Shidong. După timeout, chinezii au reuşit să închidă partida.

A fost prima oară când i-am întâlnit pe oponenţii noştri. Au venit foarte bine pregătiţi şi credem că am am avut o strategie foarte bună tot meciul”, a spus Kuai Man, după duelul cu perechea română formată din Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu.

Cel mai bun jucător de tenis de masă din lume, Lin Shidong, a vorbit despre finala turneului de dublu mixt, care se va vedea şi ea în AntenaPLAY.

Este o altă finală Smash pentru noi şi, cu oricine vom juca, va fi un meci foarte greu. Ne vom asigura că vom fi foarte bine pregătiţi şi vom lupta pentru fiecare punct”, a declarat Lin Shidong.

