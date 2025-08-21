Kuai Man i-a lăudat pe românii Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu! Ce a spus liderul mondial, Lin Shidong! - Antena Sport

A patra jucătoare a lumii, Kuai Man, i-a lăudat pe românii Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu după duelul din semifinalele turneului de dublu mixt de la Europe Smash – Sweden 2025. Meciul din semifinalele turneului de dublu mixt de la Europe Smash – Sweden 2025 s-a văzut exclusiv în AntenaPLAY.

Kuai Man a recunoscut că Bernie Szocs şi Eduard Ionescu au fost foarte bine pregătiţi pentru duelul cu principalii favoriţi ai turneului.

Kuai Man, laude pentru Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu: “Au venit foarte bine pregătiţi”

Lin Shidong, care face pereche la dublu mixt cu Kuai Man la Europe Smash – Sweden 2025, este liderul mondial în clasamentul băieţilor la tenis de masă.

Chinezii i-au învins pe români cu 3-0 la seturi (11-8, 11-5 şi 11-9), dar Bernie Szocs şi Eduard Ionescu au impresionat cu jocul prestat. În multe momente, românii le-au pus probleme chinezilor, inclusiv în setul 3. Chinezii conduceau cu 10-6, dar românii au luat 3 puncte la rând şi le-au provocat un timeout lui Kuai Man şi Lin Shidong. După timeout, chinezii au reuşit să închidă partida.

“A fost prima oară când i-am întâlnit pe oponenţii noştri. Au venit foarte bine pregătiţi şi credem că am am avut o strategie foarte bună tot meciul”, a spus Kuai Man, după duelul cu perechea română formată din Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu.