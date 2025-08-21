Gigi Becali, prima reacție după ce Ngezana, Radunovic și Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit: "Le dăm peste bot" - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit, informație anunțată în exclusivitate de Antena Sport.. Patronul de la FCSB a venit cu un mesaj, după ce a aflat că cei 3 nu vor putea juca în duelul cu Aberdeen.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB – Aberdeen va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport. Partida din Scoția va începe de la ora 21:45.

Gigi Becali, prima reacție după ce Ngezana, Radunovic și Alhassan nu au primit viza

Gigi Becali a răbufnit și a transmis că FCSB o va învinge pe Aberdeen și fără cei 3 jucători. Patronul este convins astfel că echipa sa se va califica în grupa principală a Europa League.

„Ne-au respins, da. Ce să facem acum? Nu ne mai plângem. E cum vrea Domnul! Dacă așa a fost să fie… Ceilalți nu sunt jucători? Sunt jucători buni, da, titulari toți trei. Dar nu e problemă. Am o presimțire că vom câștiga.

Nu-mi fac probleme. Poate cu ei pierdeam și poate acum vom câștiga. Doar Domnul știe ce va fi. Poate va zice Domnul «Nu i-ați lăsat să joace, uite că o să câștige! Ca să vă dau peste nas». Îi batem și le dăm peste bot”, a spus Gigi Becali, citat de gsp.ro.