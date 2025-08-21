Gigi Becali, prima reacție după ce Ngezana, Radunovic și Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit: "Le dăm peste bot" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, prima reacție după ce Ngezana, Radunovic și Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit: “Le dăm peste bot”

Alex Ioniță Publicat: 21 august 2025, 17:44

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit, informație anunțată în exclusivitate de Antena Sport.. Patronul de la FCSB a venit cu un mesaj, după ce a aflat că cei 3 nu vor putea juca în duelul cu Aberdeen.

FCSB – Aberdeen va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport. Partida din Scoția va începe de la ora 21:45.

Gigi Becali a răbufnit și a transmis că FCSB o va învinge pe Aberdeen și fără cei 3 jucători. Patronul este convins astfel că echipa sa se va califica în grupa principală a Europa League.

„Ne-au respins, da. Ce să facem acum? Nu ne mai plângem. E cum vrea Domnul! Dacă așa a fost să fie… Ceilalți nu sunt jucători? Sunt jucători buni, da, titulari toți trei. Dar nu e problemă. Am o presimțire că vom câștiga.

Nu-mi fac probleme. Poate cu ei pierdeam și poate acum vom câștiga. Doar Domnul știe ce va fi. Poate va zice Domnul «Nu i-ați lăsat să joace, uite că o să câștige! Ca să vă dau peste nas». Îi batem și le dăm peste bot”, a spus Gigi Becali, citat de gsp.ro.

Gigi Becali n-a renunțat la visul “Ianis Hagi la FCSB”: “El, oricând vrea, dă un telefon Gică”

FCSB a efectuat în urmă cu puțin timp cel mai recent transfer al verii, cel al lui Mamadou Thiam de la “U” Cluj. Cu patru jucători aduși în această perioadă de mercato, Gigi Becali nu și-a mai manifestat recent interesul pentru vreun fotbalist, deși dorința sa de a-l aduce pe Ianis Hagi stă în picioare.

Acum, patronul FCSB și-a reconfirmat interesul pe care îl are pentru fiul lui Gică Hagi, care în continuare își caută echipă după despărțirea de Glasgow Rangers.

Fotbalistul de 26 de ani a fost o “țintă” pentru latifundiarul din Pipera încă de când a rămas liber de contract în luna iunie. Acum două luni, Becali a vorbit despre cum i-a propus fiului “Regelui” să vină la echipa sa, însă Ianis l-a refuzat politicos.

Jucătorul se află însă într-o situație mult mai dificilă acum decât în iunie, deoarece încă nu a reușit să își găsească echipă, în contextul în care majoritatea campionatelor au început. Hagi a fost dorit de Edi Iordănescu la Legia Varșovia, însă românul a refuzat prin prisma pretențiilor financiare pe care le are. În plus, Ianis își dorește și să evolueze la o echipă bună, el preferând un club din Top 5, acesta fiind alt motiv pentru care paleta sa de opțiuni e mult mai restrânsă.

Cu toate acestea, Gigi Becali îl așteaptă și acum la FCSB pe Ianis, aspect transmis de patron în cadrul unei emisiuni:

“[Ianis Hagi rămâne o variantă?] Asta o să vedem. Dacă am spus că portiţa e deschisă pentru el oricând, cum să o închid? El, oricând vrea, dă un telefon Gică şi zice: «Băi, Gigi, Ianis vine la FCSB». Eu, imediat, pac-pac“, a spus patronul FCSB, potrivit primasport.ro.

