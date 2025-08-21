Adrian Mutu, verdict despre transferul lui Răzvan Marin la AEK Atena: "S-a terminat un ciclu" - Antena Sport

Adrian Mutu a vorbit despre transferul lui Răzvan Marin la AEK Atena. Tehnicianul, în prezent liber de contract, a venit cu un verdict despre plecarea românului din Serie A.
În această perioadă de mercato, Răzvan Marin a plecat de la Cagliari și a semnat cu AEK Atena. Grecii au plătit suma de 1,7 milioane de euro, în schimbul românului.
Ce a spus Adrian Mutu despre transferul lui Răzvan Marin la AEK Atena
În opinia lui Adrian Mutu, Răzvan Marin nu a făcut un „pas în spate” prin acceptul transferului la AEK Atena. Fostul internațional este de părere că formația din capitala Greciei este o echipă importantă, la care mijlocașul echipei naționale poate avea rezultate.
”Răzvan Marin a fost mai constant (n.r.decât Mihăilă, plecat și el din Italia) și datorită postului pe care-l joacă. Pretenții de la el să înscrie la fiecare meci nu sunt, doar să aibă constanță în joc și a avut-o.
S-a terminat un ciclu, a plecat la AEK Atena, care iar e o echipă importantă în Grecia.
Eu nu consider că a fost un pas înapoi. Decât să te lupți la retrogradare într-un campionat puternic, mai bine te bați la titlu într-un campionat ca al Greciei”, a spus Adrian Mutu, citat de digisport.ro.
Răzvan Marin, coleg cu o fostă speranță trecută pe la Real Madrid
Atacantul sârb Luka Jovic, fostul jucător al echipelor Real Madrid și AC Milan, a semnat cu AEK Atena, formație care l-a recrutat în această vară și pe mijlocașul român Răzvan Marin, a anunțat clubul grec pe site-ul său oficial.
Fotbalistul “tricolor” va împărți astfel vestiarul cu un jucător trecut pe Santiago Bernabeu.