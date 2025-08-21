Adrian Mutu, verdict despre transferul lui Răzvan Marin la AEK Atena: "S-a terminat un ciclu" - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mutu, verdict despre transferul lui Răzvan Marin la AEK Atena: “S-a terminat un ciclu”

Alex Ioniță Publicat: 21 august 2025, 18:40

Adrian Mutu, verdict despre transferul lui Răzvan Marin la AEK Atena: S-a terminat un ciclu

Profimedia

Adrian Mutu a vorbit despre transferul lui Răzvan Marin la AEK Atena. Tehnicianul, în prezent liber de contract, a venit cu un verdict despre plecarea românului din Serie A.

În această perioadă de mercato, Răzvan Marin a plecat de la Cagliari și a semnat cu AEK Atena. Grecii au plătit suma de 1,7 milioane de euro, în schimbul românului.

Ce a spus Adrian Mutu despre transferul lui Răzvan Marin la AEK Atena

În opinia lui Adrian Mutu, Răzvan Marin nu a făcut un „pas în spate” prin acceptul transferului la AEK Atena. Fostul internațional este de părere că formația din capitala Greciei este o echipă importantă, la care mijlocașul echipei naționale poate avea rezultate.

”Răzvan Marin a fost mai constant (n.r.decât Mihăilă, plecat și el din Italia) și datorită postului pe care-l joacă. Pretenții de la el să înscrie la fiecare meci nu sunt, doar să aibă constanță în joc și a avut-o.

S-a terminat un ciclu, a plecat la AEK Atena, care iar e o echipă importantă în Grecia.

Eu nu consider că a fost un pas înapoi. Decât să te lupți la retrogradare într-un campionat puternic, mai bine te bați la titlu într-un campionat ca al Greciei”, a spus Adrian Mutu, citat de digisport.ro.

Răzvan Marin, coleg cu o fostă speranță trecută pe la Real Madrid

Atacantul sârb Luka Jovic, fostul jucător al echipelor Real Madrid și AC Milan, a semnat cu AEK Atena, formație care l-a recrutat în această vară și pe mijlocașul român Răzvan Marin, a anunțat clubul grec pe site-ul său oficial.

Fotbalistul “tricolor” va împărți astfel vestiarul cu un jucător trecut pe Santiago Bernabeu.

Format la Steaua Roșie Belgrad, Jovic a fost recrutat în 2016 de Benfica Lisabona, care l-a cedat apoi la Eintracht Frankfurt, un an mai târziu.

Internaționalul sârb a fost cumpărat cu 60 de milioane de euro de Real Madrid, în 2019, dar nu a reușit să se impună la gigantul spaniol, care l-a împrumutat la fosta sa echipă Eintracht Frankfurt, înainte de a semna din postura de jucător liber cu Fiorentina, în 2022.

După un sezon la clubul din Florența, Jovic a ajuns la AC Milan în 2023, reușind să înscrie 13 goluri în 47 de meciuri disputate pentru gruparea ‘rossoneră’ în ultimele două sezoane.

În vârstă de 27 de ani, Luka Jovic a fost selecționat de 45 de ori (11 goluri) la naționala Serbiei, alături de care a participat la Cupele Mondiale din 2018 și 2022, precum și la EURO 2024, unde a marcat un gol.

