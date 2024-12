"Nu bătaia m-a durut, ci ruşinea!" Milionarul român care a fost bătut de propriul tată: "Era pe şantier şi a venit de urgenţă acasă!" - Antena Sport

Dezvăluiri incredibile făcute de Dorin Goian, despre momentul în care a „luat-o” pe un drum greşit. Fostul fundaş de la FCSB şi naţionala României a dezvăluit că a primit o corecţie de la tatăl său când avea 16 ani şi o lăsase mai moale cu fotbalul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorin Goian a avut moment de „slăbiciune” şi a recunoscut că a fost un moment în care cariera sa a stat sub semnul întrebări. Acesta a dezvăluit că lucra pe timpul verii pentru a aduce bani în casă şi că a început să joace jocuri de noroc. Iar o parte dintre bani se duceau acolo.

Dezvăluirea făcută de milionarul român despre tatăl său

„Cred că 16 ani. Mă trezeam în fiecare dimineață la 4, mergeam la bazar, mă înhăitasem într-un anturaj nu foarte ok, iar în cartier era o sală de jocuri, oarecum echivalentul acestor pacănele din ziua de azi. Strict poker, nu „cireșe”, „mărgeluțe”… și m-a prins acest viciu. Și trebuia am bani să joc la aceste aparate. Când se făcea inventarul declaram că am vândut cu o baterie mai puțin… era o hoție. Iar banii pe acea baterie îi puneam la teșcherea. Când plecam de la bazar, prima oprire era direct în sala de jocuri. A venit perioada în care trebuia să meargă mama să ia salariul meu.

Țin minte că vecina i-a dat mamei pe hârtie exact toate calculele. Nu trebuia să mai iau niciun ban din salariu, trebuia să mai dau eu de la mine să acopăr gaura! Mama l-a sunat pe tata, el nu prea se implica așa, mai mult era pe șantier și lucra. Dar a venit de urgență acasă și m-a ciufulit serios.

Nu bătaia m-a durut, rușinea! Am simțit o rușine pe care nu am s-o uit niciodată. Practic mi-a fost rușine să mă uit în ochii fraților, surorilor mele, cheltuisem banii din care puteam să ne facem un mic moft, poate de a mânca ceva dulce. A fost lecția care m-a învățat că trebuie să revin pe drumul meu, să joc fotbal, de atunci m-am focusat exclusiv pe fotbal„, a dezvăluit Dorin Goian pentru prosport.ro.