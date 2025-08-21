"Ne-au tăvălit toți". Valeriu Iftime trage un semnal de alarmă pentru echipele românești din Europa - Antena Sport

Închide meniul
“Ne-au tăvălit toți”. Valeriu Iftime trage un semnal de alarmă pentru echipele românești din Europa

Andrei Nicolae Publicat: 21 august 2025, 15:40

Valeriu Iftime, în timpul unui meci / Sport Pictures

Cele trei echipe care reprezintă România în cupele europene, FCSB, CFR și Universitatea Craiova, joacă astăzi în manșa tur a play-off-ului Europa și Conference League. Înainte de partidele de joi seara, Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a ținut să le avertizeze pe cluburile din Liga 1 și să transmită faptul că toate formațiile au avut probleme în acest sezon în tururile preliminare ale competițiilor UEFA.

CFR joacă astăzi la 20:00, Universitatea Craiova la 20:45, iar FCSB de la 21:45.

Valeriu Iftime: “E greu tare pentru toate trei”

Seara de joi va fi una plină pentru fotbalul european, dar și pentru fotbalul românesc. FCSB, CFR și Universitatea Craiova se luptă în play-off-ul competițiilor UEFA, respectiv Europa și Conference League.

Campioana României o întâlnește pe Aberdeen, CFR dă peste suedezii de la Hacken, în timp ce Universitatea Craiova are un test dificil contra celor de la Istanbul Bașakșehir. Înainte de meciurile de joi, Valeriu Iftime, conducătorul celor de la FC Botoșani, a prefațat meciurile și a spus că în opinia sa, toate cele trei formații au “duble” grele.

În plus, patronul moldovenilor a amintit de înfrângerile celor de la FCSB cu Inter d’Escaldes și Shkendija și a tras o concluzie dură cu privire la ce le așteaptă pe echipele românești diseară.

(n.r. câte echipe vedeți să se califice dintre cele trei?) Nu știu, eu zic că e greu tare pentru toate trei. Pentru că n-am demonstrat. În afară de Craiova, care în tur a demonstrat, iar în retur a fost aproape să ia bătaie (n.r. cu Spartak Trnava).

Poate revine FCSB-ul, dar la ora actuală, ce trânte a luat FCSB-ul de la niște echipe la care le uiți numele dacă le înveți două zile, nu mai e ce trebuie.

Acum joacă cu Aberdeen, și asta sună bine, sau rău pentru noi, românii. Dacă era FCSB-ul de anul trecut, trecea fluierând. FCSB-ul din acest sezon are o problemă. La CFR Cluj nu știu ce să spun. Mi-aș dori enorm să câștige toate trei, dar mă tem. Pentru că, din păcate, în acest an ne-au tăvălit toți“, a declarat Iftime, potrivit fanatik.ro.

Toate partidele echipelor din Liga 1 vor fi transmise în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

